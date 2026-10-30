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НБУ підвищив облікову ставку

30.10.2026 17:00
Микола Деркач

Національний банк підвищив облікову ставку до 16,5% на тлі прискорення інфляції та погіршення очікувань. Регулятор розраховує підтримати гривневі заощадження, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін

НБУ підвищив облікову ставку
Фото: chatgpt.com

У вересні споживча інфляція пришвидшилася до 10% р/р, а базова — до 8,8%. За оцінкою НБУ, тенденція тривала і в жовтні. Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих депозитів та ОВДП, але банки не зобов’язані одразу змінювати ставки.

Чому НБУ посилив монетарну політику

НБУ пов’язує ціновий тиск із подорожчанням пального через війну на Близькому Сході та атаками РФ на склади й логістику. Це збільшує витрати бізнесу й ускладнює постачання. Інфляційні очікування населення залишаються волатильними, а банки й аналітики їх погіршили.

Вища ставка має підтримати попит на гривневі інструменти та обмежити тиск на валютний ринок. Після попередніх рішень частина банків уже підвищила ставки за депозитами, а вкладення громадян у депозити й ОВДП продовжили зростати.

Якими будуть інфляція та економіка

Прогноз інфляції на 2026 рік Нацбанк підвищив до 12,5%. У 2027 році зростання цін має сповільнитися до 7,3%, а повернення до цілі 5% очікується у 2028-му. На ціни впливатимуть енергоресурси, наслідки обстрілів, бюджетний попит і пропозиція товарів.

Економічний прогноз також погіршився. У третьому кварталі реальний ВВП скоротився на 0,5% у річному вимірі, зокрема через блокування морських портів і удари по виробництву та логістиці. На весь 2026 рік НБУ тепер очікує зниження ВВП на 0,4%. За умови поліпшення логістики зростання може відновитися у 2027 році до 0,4%, а у 2028-му — прискоритися до 2,2%.

Читайте також: ОВДП, депозит чи долар: де українці зберігають гроші у 2026 році

Що буде зі ставкою далі

Базовий прогноз НБУ передбачає збереження ставки на поточному рівні до другого кварталу 2027 року. Водночас регулятор залишає за собою можливість змінити курс, якщо безпекові ризики, інфляція чи економічна активність розвиватимуться інакше. Для вкладників це означає, що умови за депозитами й надалі залежатимуть від рішень банків та ринкових очікувань.

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Джерело: Національний банк України.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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