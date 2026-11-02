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Вкладникам одного з українських банків припинили виплати

02.11.2026 10:00
Микола Деркач

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідаційну процедуру Банку Січ. Із 29 жовтня 2026 року гарантоване відшкодування його вкладникам більше не виплачують

Вкладникам одного з українських банків припинили виплати

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оприлюдненому 30 жовтня.

Чому припинили відшкодування

Виконавча дирекція Фонду рішенням №883 від 29 жовтня затвердила ліквідаційний баланс Банку Січ та звіт про виконання ліквідаційної процедури.

Саме ця дата визначає завершення виплат. Відповідно до закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд припиняє відшкодування у день затвердження ліквідаційного балансу. Із цього ж моменту ліквідаційна процедура банку вважається завершеною.

Загалом у межах гарантованого відшкодування вкладники Банку Січ отримали 1 млрд 273 млн грн. Це підсумкова сума проведених виплат, а не кошти, які ще планують перерахувати клієнтам.

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Що буде з вимогами кредиторів

Окремо Фонд пояснив наслідки для кредиторів банку. Вимоги, які не вдалося задовольнити під час ліквідації та продажу майна установи, на дату складання ліквідаційного балансу вважаються погашеними відповідно до статті 52 закону.

Таке юридичне погашення не означає, що кредиторам фактично повернули всі належні кошти. Воно стосується саме вимог, які залишилися незадоволеними після розрахунків у межах ліквідаційної процедури.

Старі реквізити більше не діють

Фонд також закрив накопичувальний рахунок Банку Січ. Його реквізити втратили чинність, тому платежі на цей рахунок більше не приймають.

Редакція PSM звертає увагу, що повідомлення стосується завершення ліквідації конкретного банку. Для його колишніх вкладників ключова дата — 29 жовтня: саме цього дня припинили гарантовані виплати. Тим, хто зберіг реквізити накопичувального рахунку Банку Січ для розрахунків, варто врахувати його закриття.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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