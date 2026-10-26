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Мінфін обрав компанію, яка допоможе продати Укргазбанк та Сенс Банк

26.10.2026 12:00
Микола Деркач

Мінфін підписав договори з компанією групи Rothschild & Co, яка допоможе підготувати до продажу державні пакети акцій Укргазбанку та Сенс Банку. Радник працюватиме над оцінкою установ і залученням інвесторів

Мінфін обрав компанію, яка допоможе продати Укргазбанк та Сенс Банк

Фото: chatgpt.com

Про це повідомило Міністерство фінансів України 23 жовтня.

Тристоронні договори уклали Мінфін, банки та N. M. Rothschild & Sons Limited. Компанію обрали на конкурсі. Вона надаватиме послуги в консорціумі з українською інвестиційно-банківською компанією FinPoint.

Радник координуватиме комплексний аналіз діяльності банків — due diligence, необхідний, зокрема, для визначення стартової ціни продажу. Також він підготує матеріали для потенційних покупців, представить установи на міжнародному ринку, залучатиме інвесторів і допомагатиме організувати конкурс із продажу акцій.

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За словами міністра фінансів Сергія Марченка, мета — скоротити державну частку в банківському секторі, забезпечити прозорий конкурентний продаж і залучити стратегічних інвесторів.

Підготовка триває з 2025 року: 1 жовтня уряд ухвалив відповідне розпорядження, а 29 жовтня затвердив порядок залучення радника. Конкурс Мінфін оголосив 31 березня 2026 року.

У міністерстві наголосили: підписання договорів не означає зміни власників. Обидва банки працюють у звичайному режимі, виконують зобов’язання, зокрема за депозитами, та забезпечують безперервне обслуговування. Подальші кроки вони висвітлюватимуть на офіційних сайтах.

Для українського ринку питання державної присутності залишається суттєвим. За даними, які раніше наводив PSM, на 1 жовтня п’ять підконтрольних державі банків мали 2481 відділення — 52,8% загальної мережі. Це показник фізичної присутності, а не частки в активах сектору.

Редакція PSM звертає увагу, що ключовими наступними сигналами стануть умови конкурсу, стартова ціна та інтерес потенційних покупців. Саме вони дадуть змогу оцінити перспективи продажу. Для клієнтів нинішній етап означає підготовчу роботу на рівні акціонера, а не необхідність переоформлювати рахунки чи депозити.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСенс БанкУкргазбанк
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