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Українські банки закрили 69 відділень за квартал: хто скоротив мережу найбільше

23.10.2026 15:00
Микола Деркач

У липні–вересні 2026 року українські банки закрили 69 відділень, натомість відкривши лише 15. Таким чином, на 1 жовтня в Україні працювало 4700 банківських офісів — на 54 менше, ніж на початку кварталу. Темпи скорочення прискорилися: у квітні–червні мережа зменшилася на 38 підрозділів

Українські банки закрили 69 відділень за квартал: хто скоротив мережу найбільше

Фото: magnific.com

Понад половину відділень контролює держава

Найрозгалуженішу мережу зберігає Ощадбанк — 1103 офіси. Другим іде ПриватБанк із 1024 відділеннями. Разом на ці дві установи припадає понад 45% усіх банківських точок країни.

До п’ятірки найбільших за кількістю відділень також входять Райффайзен Банк (282), ПУМБ (216) та Укрсиббанк (213).

Загалом п’ять банків під контролем держави мають 2481 відділення, тобто 52,8% загальної мережі.

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Які банки найбільше скоротили мережу

Найпомітніше за квартал зменшив кількість офісів ПриватБанк — на 26. Ощадбанк припинив роботу 12 відділень, однак залишився лідером за їхньою кількістю.

ТАСкомбанк скоротив мережу на шість точок, до 77, а Креді Агріколь Банк — на п’ять, до 119. ПУМБ та Укргазбанк закрили по чотири відділення.

Ще три офіси закрив Укрексімбанк, два — ПІН Банк. По одному підрозділу втратили Укрсиббанк, ОТП Банк, Комінбанк, Кристал Банк, Юнекс Банк, Український капітал та Альтбанк.

Хто відкривав нові відділення

Поки більшість зазначених установ скорочували присутність, окремі банки рухалися у протилежному напрямку.

Найбільше розширив мережу Акордбанк: шість нових офісів, загалом 183. А-Банк додав два й довів їхню кількість до 198.

Ще по одному відділенню відкрили Кредобанк, Радабанк, Кредит Дніпро, Бізбанк, Оксі Банк, Агропросперіс Банк та Банк КД.

Отже, скорочення банківської мережі не є однаковим для всіх установ: одні зменшують кількість фізичних точок обслуговування, інші продовжують розширювати присутність.

На думку редакції PSM, статистика підкреслює важливість доступності банківських послуг. Для клієнтів має значення не лише загальна кількість відділень у країні, а й те, чи зберігаються вони у конкретній громаді.

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Джерело: biz.nv.ua.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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