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Нацбанк ухвалив правила для запуску банків фінансової інклюзії

17.06.2026 12:30
Микола Деркач

Нацбанк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії (далі – БФІ)

Нацбанк ухвалив правила для запуску банків фінансової інклюзії

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Метою БФІ є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком.

Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів Національного банку врегульовує:

  • порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному БФІ та переоформлення банківської ліцензії діючого банку на обмежену ліцензію БФІ;
  • вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду радою БФІ стратегії та бізнес-плану, а також стосовно змісту цих та інших внутрішніх документів, зокрема врахування у них особливостей надання послуг за межами приміщення БФІ (відділення);
  • порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг;
  • вимоги щодо інтеграції особливостей діяльності в системи внутрішнього контролю та управління ризиками БФІ;
  • незастосування до БФІ вимог для новостворених та спеціалізованих банків тощо.

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Відповідні зміни після обговорення у встановленому порядку з ринком та після юридичної експертизи внесено до:

«Ми даємо початок безпрецедентній ініціативі. Банк фінансової інклюзії має вирішити питання повноцінного доступу населення, зокрема соціально вразливих груп, та малого бізнесу до фінансових послуг на віддалених малонаселених територіях, наближених до воєнних дій, та на звільнених територіях, – пояснив Голова НБУ Андрій Пишний. – Це питання виживання зазначених регіонів у складних реаліях і важлива складова глибинної трансформації фінансового сектору, яку ми розпочали у 2024 році, з метою розбудови найінклюзивнішої фінансової системи у світі».

Зміни спрямовані на реалізацію вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» (далі – Закон) та затверджені постановами Правління Національного банку України від 12 червня 2026 року № 61, № 64 та № 65, які наберуть чинності одночасно із введенням в дію Закону 26 червня 2026 року.

Із дати набрання чинності вищенаведеними постановами заявники зможуть звернутися до Національного банку із заявою для отримання відповідної ліцензії. Швидкість розгляду заяви Національним банком у межах встановленого Законом строку залежатиме від якості та повноти наданого пакета документів, а фактичний початок операційної діяльності БФІ після позитивного рішення НБУ та внесення запису до Державного реєстру банків – від ступеня готовності заявника.

Редакція PSM7 звертає увагу, що банк фінансової інклюзії — це новий тип банківської установи, створений для забезпечення доступу до фінансових послуг у громадах, де через війну, безпекові ризики або недостатню інфраструктуру відсутні традиційні банківські відділення. Нові правила НБУ відкривають можливість для запуску таких банків уже після набрання чинності відповідним законом 26 червня 2026 року.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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