НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

Національний банк України застосував захід впливу до фінансової компанії ТОВ «Профіт Файненс». Регулятор вимагає від установи усунути виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог українського законодавства

Як повідомили в НБУ, підставою для такого рішення стало неподання компанією необхідних документів після збільшення розміру її статутного капіталу у 2025 році.

Йдеться про документи, передбачені пунктом 76¹ глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності. Документ був затверджений постановою Правління Національного банку України №199 від 29 грудня 2023 року.

ТОВ «Профіт Файненс» має усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавчих вимог до 18 серпня 2026 року.

Рішення про застосування заходу впливу 27 липня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Важливо, що цього разу Національний банк не застосовував до компанії штрафних санкцій або обмежень на здійснення діяльності. Регулятор обрав захід впливу у формі вимоги усунути порушення. Такий механізм дає фінансовій установі визначений строк для подання необхідних документів і виконання регуляторних вимог.

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Чому такі рішення важливі для фінансового ринку

Зміна розміру статутного капіталу фінансової компанії — це не лише корпоративна процедура. Вона може впливати на структуру власності, джерела фінансування, фінансову стійкість установи та її здатність виконувати зобов’язання перед клієнтами й партнерами. Саме тому регулятор повинен своєчасно отримувати документи, які підтверджують законність проведених змін і походження відповідних коштів.

Системний контроль за виконанням таких вимог підвищує прозорість небанківського фінансового сектору та зменшує ризики використання фінансових установ у непрозорих операціях. Крім того, послідовна реакція НБУ демонструє всім учасникам ринку, що навіть процедурні порушення не залишатимуться без уваги.

Для клієнтів, інвесторів і партнерів це є додатковим сигналом того, що діяльність фінансових компаній перебуває під постійним наглядом. А для самого ринку такі рішення допомагають формувати рівні правила роботи, зміцнювати довіру до небанківських установ і підвищувати загальну стабільність фінансової системи.

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Джерело: НБУ.