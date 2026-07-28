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НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

28.07.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України застосував захід впливу до фінансової компанії ТОВ «Профіт Файненс». Регулятор вимагає від установи усунути виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог українського законодавства

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

Фото: НБУ

Як повідомили в НБУ, підставою для такого рішення стало неподання компанією необхідних документів після збільшення розміру її статутного капіталу у 2025 році.

Йдеться про документи, передбачені пунктом 76¹ глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності. Документ був затверджений постановою Правління Національного банку України №199 від 29 грудня 2023 року.

ТОВ «Профіт Файненс» має усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавчих вимог до 18 серпня 2026 року.

Рішення про застосування заходу впливу 27 липня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Важливо, що цього разу Національний банк не застосовував до компанії штрафних санкцій або обмежень на здійснення діяльності. Регулятор обрав захід впливу у формі вимоги усунути порушення. Такий механізм дає фінансовій установі визначений строк для подання необхідних документів і виконання регуляторних вимог.

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Чому такі рішення важливі для фінансового ринку

Зміна розміру статутного капіталу фінансової компанії — це не лише корпоративна процедура. Вона може впливати на структуру власності, джерела фінансування, фінансову стійкість установи та її здатність виконувати зобов’язання перед клієнтами й партнерами. Саме тому регулятор повинен своєчасно отримувати документи, які підтверджують законність проведених змін і походження відповідних коштів.

Системний контроль за виконанням таких вимог підвищує прозорість небанківського фінансового сектору та зменшує ризики використання фінансових установ у непрозорих операціях. Крім того, послідовна реакція НБУ демонструє всім учасникам ринку, що навіть процедурні порушення не залишатимуться без уваги.

Для клієнтів, інвесторів і партнерів це є додатковим сигналом того, що діяльність фінансових компаній перебуває під постійним наглядом. А для самого ринку такі рішення допомагають формувати рівні правила роботи, зміцнювати довіру до небанківських установ і підвищувати загальну стабільність фінансової системи.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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