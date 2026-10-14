Як змінився небанківський фінансовий ринок України — НБУ

В Україні продовжує зменшуватися кількість небанківських фінансових установ. За підсумками вересня 2026 року ринок залишили ще дев’ять учасників. Найбільші зміни відбулися серед фінансових компаній, тоді як кількість страховиків, ломбардів і кредитних спілок залишилася незмінною

Як повідомляє Національний банк України, станом на 1 жовтня в країні працювали 708 учасників небанківського фінансового ринку проти 717 місяцем раніше. Водночас кількість банків із чинною банківською ліцензією не змінилася — їх, як і раніше, 59.

Скільки фінансових компаній втратили ліцензії

У вересні Національний банк анулював усі ліцензії дев’яти фінансовим компаніям. Шість установ добровільно звернулися до регулятора із відповідними заявами, ще три втратили дозволи примусово.

Водночас на ринку з’явився новий учасник. НБУ видав ліцензію одній юридичній особі, яка після цього отримала статус фінансової компанії.

Також регулятор ухвалив низку рішень щодо зміни обсягу дозволених операцій:

одній компанії розширили обсяг ліцензії на надання фінансових послуг;

шести установам звузили перелік дозволених послуг;

одній фінкомпанії виключили з ліцензії окремий вид фінансових послуг;

ще одна чинна фінансова компанія отримала ліцензію на здійснення валютних операцій.

Крім того, протягом місяця Нацбанк примусово виключив із відповідних реєстрів дев’ять фінансових компаній, водночас включивши одну нову.

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Як змінилася структура фінансового ринку

Найпомітніше скорочення зафіксували серед фінансових компаній. Їхня кількість зменшилася із 378 до 370 установ.

Також на одного учасника стало менше серед колекторських компаній — їх залишилася 71 проти 72 на початку вересня.

В інших сегментах небанківського ринку кількість установ не змінилася.

Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні працювали:

43 страховики ризикового страхування (non-life);

10 компаній зі страхування життя (life);

один страховик зі спеціальним статусом;

96 ломбардів;

76 кредитних спілок;

один лізингодавець;

40 страхових брокерів.

Незмінною залишилася й кількість фінансових груп. На ринку зареєстровано 14 банківських і 40 небанківських фінансових груп.

Що відбувається на платіжному ринку

Певні зміни у вересні відбулися й серед надавачів платіжних послуг.

Зокрема, кількість платіжних установ збільшилася із 15 до 17. Водночас фінансових установ, які мають право надавати платіжні послуги, стало менше — дев’ять замість 11.

Без змін залишилася кількість банків — емітентів електронних грошей (один) та операторів поштового зв’язку, які надають платіжні послуги (один).

На ринку також працюють 13 платіжних систем, створених резидентами України, з яких дві є державними, та 10 міжнародних платіжних систем. Їхня кількість за місяць не змінилася.

Водночас кількість комерційних агентів збільшилася зі 101 до 103. Технологічних операторів платіжних послуг залишилося 31, а кількість надавачів нефінансових платіжних послуг скоротилася із шести до чотирьох.

Скільки звернень отримав НБУ

Протягом вересня Національний банк опрацював нові запити учасників фінансового ринку щодо реєстраційних і ліцензійних процедур.

Загалом регулятор отримав 237 таких звернень.

Найбільше запитів надійшло від фінансових компаній і лізингодавців — 147. Ще 46 стосувалися страховиків, 30 — банків, а 14 — кредитних спілок і ломбардів.

Отже, небанківський фінансовий ринок України продовжує скорочуватися, насамперед через зменшення кількості фінансових і колекторських компаній. Водночас в окремих сегментах платіжного ринку кількість учасників зросла. Це свідчить про різноспрямовані зміни у фінансовому секторі, де паралельно з виходом частини установ продовжують з’являтися нові учасники та змінюватися умови роботи чинних компаній.

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Джерело: НБУ.