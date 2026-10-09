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НБУ планує пом’якшити вимоги до платіжних установ

09.10.2026 10:20
Микола Деркач

Національний банк України пропонує змінити вимоги до організації роботи надавачів фінансових платіжних послуг. Зокрема, невеликим учасникам ринку можуть дозволити суміщати окремі ключові функції, що допоможе скоротити витрати на персонал та спростити управління

НБУ планує пом'якшити вимоги до платіжних установ

Фото: НБУ

Відповідний проєкт змін до Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг регулятор оприлюднив для громадського обговорення.

Які зміни пропонує НБУ

Згідно з документом, нові можливості отримають надавачі фінансових платіжних послуг, цільовий розмір регулятивного капіталу яких становить менше 40 млн грн.

Таким компаніям пропонують дозволити одночасне виконання окремих ключових функцій однією особою.

Зокрема, йдеться про такі посади:

  • Головний ризик-менеджер і головний комплаєнс-менеджер. Обидві функції зможе виконувати один фахівець у межах однієї установи. Також їх можна буде доручати особі, яка виконує відповідні функції в інших юридичних особах.
  • Внутрішній аудитор або головний внутрішній аудитор. Цю функцію зможе виконувати спеціаліст, який одночасно працює на аналогічній посаді в інших юридичних особах.

Таким чином, невеликим платіжним установам не обов’язково буде залучати окремого працівника для кожної із зазначених функцій.

Читайте також: НБУ планує оновити вимоги до надавачів платіжних послуг

Що буде після перевищення порога у 40 млн грн

Запропоновані послаблення діятимуть лише для установ, цільовий розмір регулятивного капіталу яких залишається нижчим за встановлений поріг.

Якщо компанія визначить новий цільовий розмір регулятивного капіталу на рівні 40 млн грн або вище, вона повинна буде повернутися до чинних вимог щодо заборони суміщення ключових функцій.

На виконання цих вимог передбачено три місяці з дня визначення нового цільового розміру регулятивного капіталу.

У НБУ пояснюють, що запропоновані зміни спрямовані на зменшення регуляторного навантаження на невеликих учасників платіжного ринку. Водночас нові правила мають розширити можливості компаній щодо залучення кваліфікованих спеціалістів.

Регулятор також прагне забезпечити пропорційний підхід до організації систем управління, враховуючи масштаби діяльності окремих установ.

Наразі зміни ще не набрали чинності. Національний банк прийматиме зауваження та пропозиції до проєкту до 18 жовтня 2026 року.

Отже, запропоновані нововведення можуть спростити роботу невеликих платіжних установ, дозволивши їм оптимізувати витрати на виконання ключових управлінських функцій. Водночас для більших учасників ринку чинні обмеження щодо суміщення посад зберігатимуться.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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