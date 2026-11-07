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Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні

07.11.2026 11:30
Микола Деркач

У жовтні Національний банк оштрафував два банки та три небанківські фінустанови на загальну суму 38,563 млн грн. Найбільший штраф — 25 млн грн — отримав Sense Bank, ще 10 млн грн регулятор стягнув з Ощадбанку


Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні

Фото: chatgpt.com

Загальна сума штрафів становить 38 млн 563 тис. грн. Усі п’ять установ отримали санкції за порушення вимог фінансового моніторингу або валютного законодавства. На банки припадає 35 млн грн, решта — на три небанківські компанії. Ломбард «Кредит Юкрейн» додатково отримав письмове застереження.

Банки отримали штрафи на 35 млн грн

Найбільшу суму — 25 млн грн — НБУ призначив Sense Bank. Регулятор вказав на неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, який допомагає фінансовим установам оцінювати ризики клієнтів та їхніх операцій, а також на недоліки під час належної перевірки клієнтів.

Ощадбанк має сплатити 10 млн грн. Серед зауважень — неналежна перевірка клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу. Крім того, банк не завжди своєчасно надавав регулятору повні та достовірні документи й інформацію на запити. Частина відомостей в анкетах клієнтів не підтверджувалася документами, які мав банк.

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Небанківські установи отримали ще 3,563 млн грн штрафів

Найбільший штраф серед небанківських установ — 2 млн 747 тис. грн — отримав ломбард «Кредит Юкрейн». НБУ виявив недоліки в організації первинного фінансового моніторингу: зокрема, у внутрішніх процедурах управління ризиками та перевірці клієнтів. Ломбард також не повною мірою враховував додаткові вимоги під час роботи з клієнтом, який є членом сім’ї політично значущої особи. Окреме письмове застереження стосується реєстру купленої та проданої готівкової валюти, який вели не за вимогами регулятора.

Фінансову компанію «Артуа» оштрафували на 799 тис. грн. Зауваження стосувалися внутрішніх правил фінмоніторингу та контролю ризиків, належної перевірки клієнтів, зберігання інформації про них і подання регулятору звітів та документів. НБУ також вказав на недоліки у процедурах роботи з політично значущими особами.

Ще 17 тис. грн має сплатити фінансова компанія «Фінофіс» за неподання окремої статистичної інформації про валютні операції. Отже, три небанківські установи отримали штрафи на 3 млн 563 тис. грн.

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Джерело: Національний банк України.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБанкиНБУ
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