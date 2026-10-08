Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні 2026

Нацбанк у вересні застосував заходи впливу за порушення вимог у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до одного банку і восьми небанківських фінустанов

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України у вересні 2026 року застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства до одного банку та восьми небанківських фінансових установ», — йдеться у повідомленні.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ «Банк Траст-Капітал» — штраф у розмірі 20 500 000 грн за порушення вимог ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Також банк отримав письмове застереження.

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ

ТОВ «Профітгід» — штраф у розмірі 10 470 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного виконання установою обов’язку здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом, що є порушенням вимог пункту 25 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ.

Також компанія отримала письмове застереження.

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ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп»:

Штраф у розмірі 935 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ. Штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції», пункту 6 розділу ІІ Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, поданій установою до Національного банку.

ТОВ «ФК «Синергія» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

ТОВ «ФК «Голдана Плюс» – штраф у розмірі 255 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу ІІ Положення № 107 у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо інформування керівника установи стосовно питань у сфері ПВК/ФТ.

ПрАТ «Укрфінжитло» – письмове застереження за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установою обов’язку подавати в повному обсязі на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

«ФК «Міа Груп», ТОВ «ФК Партнер», ТОВ «Рендл Консалтинг» – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140, а також пункту 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений у Правилах № 140.

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