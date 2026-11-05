НБУ застосував заходи впливу до семи фінустанов

Національний банк України застосував заходи впливу до шести фінансових компаній та одного ломбарду. Одна компанія втратила ліцензію, три отримали письмові застереження, а ще дві фінкомпанії та ломбард мають усунути виявлені порушення

Про це повідомив Національний банк України. Відповідні рішення регулятор ухвалив 2 листопада 2026 року.

Хто втратив ліцензію

НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ «ФК «Дастер Капітал». Компанія мала право надавати кошти та банківські метали в кредит, а також здійснювати факторинг.

Під час планової перевірки регулятор виявив ознаки ризикової діяльності, яка могла загрожувати інтересам клієнтів або кредиторів.

Зокрема, НБУ зафіксував повторні порушення пруденційних вимог, несвоєчасне внесення даних про операції до облікових систем, викривлення звітних даних, а також операції без очевидної економічної доцільності та правочини з ознаками фіктивності.

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Хто отримав застереження

Письмові застереження НБУ виніс:

ТОВ «ФК «Прометей Фінанс»;

ТОВ «Веллфін»;

ТОВ «Профіт Файненс».

Регулятор виявив у їхній діяльності недоліки, пов’язані з дотриманням вимог до корпоративного управління та систем внутрішнього контролю.

Компанії мають усунути недоліки до 24 листопада 2026 року.

Кого зобов’язали усунути порушення

ТОВ «ФК «Олімп» та ТОВ «Трейд Фактор У» отримали вимоги НБУ через те, що не подали у встановлені строки звіти про надання впевненості щодо річної звітності за 2025 рік.

Окрему вимогу отримав ПТ «Ломбард «Черкаська позика». Установа не надала Національному банку запитувані інформацію, пояснення та документи щодо своєї діяльності.

Ці установи також мають привести свою роботу у відповідність до вимог законодавства до 24 листопада.

Таким чином, найжорсткіший захід у новому пакеті рішень НБУ застосовано до «Дастер Капітал», яка втратила ліцензію. Решта шість установ продовжують роботу, але мають усунути виявлені регулятором порушення або недоліки у визначені строки.

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