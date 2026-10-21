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НБУ застосував заходи впливу до 6 фінкомпаній та ломбарду

21.10.2026 19:30
Микола Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до шести фінансових компаній та одного ломбарду. Одна установа втратила ліцензію, іншій на рік зупинили окремі операції. Ще п’ять учасників ринку отримали застереження або вимоги виправити порушення. Рішення ухвалено 19 жовтня 2026 року

НБУ застосував заходи впливу до 6 фінкомпаній та ломбарду

Фото: НБУ

Хто втратив ліцензію та кому обмежили операції

НБУ відкликав ліцензію ТОВ «Статус Капітал Плюс». Компанія не виконала попереднє рішення регулятора від 6 липня 2026 року, порушивши умови провадження фінансової діяльності.

Для ТОВ «Інком-Фінанс» запровадили обмеження до 19 жовтня 2027 року. Компанія не зможе надавати кошти іншим особам за договорами поворотної фінансової допомоги.

Під час безвиїзного нагляду НБУ виявив ризикові операції без економічної доцільності, які загрожують інтересам клієнтів чи кредиторів.

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Які компанії отримали застереження

Письмове застереження винесли ТОВ «ФК „Фідем“» — через недоліки корпоративного управління та внутрішнього контролю в небанківській фінансовій групі «Фідем».

ТОВ «ФК „Альянскепітал“» отримало застереження через проблеми з веденням бухгалтерського обліку, роботою облікових систем і підготовкою регуляторної звітності.

Обидві компанії мають виправити недоліки до 10 листопада 2026 року.

Кому НБУ встановив строки для усунення порушень

ТОВ «Тормес-Капітал» та ТОВ «ФК „Основа“» повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог до 31 грудня 2026 року.

Станом на 1 липня частка їхніх доходів від діяльності, не пов’язаної з фінансовими послугами, перевищувала дозволені 20%.

ПТ «І Ломбард» зобов’язане надати НБУ документи, які не подало після збільшення складеного капіталу у 2025 році. Виправити порушення необхідно до 16 листопада.

На думку редакції PSM, рішення НБУ демонструють, що порушення вимог до звітності, внутрішнього контролю та виконання розпоряджень регулятора можуть призвести не лише до застереження, а й до обмеження операцій або втрати ліцензії.

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Джерело: НБУ. 

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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