НБУ застосував заходи впливу до 4 фінкомпаній

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній через порушення законодавства та недоліки в їхній діяльності. Одну установу оштрафували майже на 410 тис. грн, іншій тимчасово заборонили проводити окремі операції. Ще дві компанії отримали письмове застереження та вимогу усунути виявлені порушення

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 жовтня 2026 року.

Яку компанію оштрафували

Найбільший фінансовий штраф отримало ТОВ «ФК «Голдана Плюс» (ЄДРПОУ 42906912). Національний банк наклав на установу штраф у розмірі 409 868,30 грн та виніс письмове застереження.

Підставою стало порушення правил складання та подання звітності учасниками небанківського фінансового ринку, затверджених постановою НБУ №123 від 25 листопада 2021 року.

Крім того, регулятор виявив недоліки в організації внутрішніх процесів компанії.

Зокрема, установа не забезпечила належного обліку укладених договорів про надання фінансових послуг, а її обліково-реєструючі системи не функціонували відповідно до встановлених вимог.

Йдеться про системи, які повинні автоматизувати облік, реєстрацію, зберігання та оброблення інформації про діяльність фінансової компанії.

Також НБУ встановив недостатність заходів контролю за повнотою та достовірністю звітних даних, що створює ризики нових порушень.

«Голдана Плюс» має сплатити штраф протягом місяця після набрання чинності відповідним рішенням. Усунути виявлені порушення та недоліки компанія зобов’язана до 3 листопада 2026 року.

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Кому НБУ виніс застереження

Ще один захід впливу застосували до ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» (ЄДРПОУ 40340222).

Компанія отримала письмове застереження як відповідальна особа небанківської фінансової групи «Еліт Фінанс».

Причиною стали виявлені недоліки, пов’язані з виконанням вимог до корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансових компаній.

Відповідні правила встановлені постановою Правління НБУ №185 від 27 грудня 2024 року.

Регулятор зобов’язав компанію виправити недоліки в діяльності до 3 листопада 2026 року.

Якій фінкомпанії зупинили операції

Більш суттєві обмеження запроваджено щодо ТОВ «Командор Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 43898777).

Національний банк зупинив компанії окремий вид операцій до 12 жовтня 2027 року.

Зокрема, установа не зможе надавати іншим особам кошти на умовах договорів поворотної фінансової допомоги.

Таке рішення ухвалили за результатами безвиїзного нагляду.

НБУ встановив, що компанія здійснювала ризикову діяльність, яка створює загрозу інтересам її клієнтів або кредиторів.

Ідеться про проведення операцій, які прямо чи опосередковано не мають економічної доцільності.

Регулятор застосував обмеження відповідно до частини шостої статті 56 Закону України «Про Національний банк України».

Які порушення виявили у «Секвоя Капітал»

Четвертою компанією, до якої застосували заходи впливу, стало ТОВ «Секвоя Капітал» (ЄДРПОУ 43385549).

Установа отримала вимогу усунути порушення, встановлені під час наглядових заходів, та привести свою діяльність у відповідність до законодавства.

Причиною стало неподання регулятору необхідної інформації у встановлений строк.

Зокрема, компанія не надала запитані Національним банком пояснення, документи та/або їхні копії.

У зв’язку з цим НБУ зобов’язав установу вжити заходів для виправлення виявлених порушень.

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Джерело: НБУ.