НБУ застосував заходи впливу до трьох фінансових установ

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній та кредитної спілки, а також виключив окремий вид фінансових послуг із ліцензії фінансової компанії

Про це повідомила пресслужба регулятора.

До АТ «ФК «Портал» застосовано письмове застереження за порушення вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, а також Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії та встановлення недоліку в частині неналежної організації комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю, у тому числі через незабезпечення внутрішніх процедур контролю за своєчасністю подання до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік.

АТ «ФК «Портал» зобов’язане до 3 листопада 2026 року усунути виявлений недолік у діяльності шляхом посилення відповідних внутрішніх процедур.

До ТОВ «Гроші 247» застосовано вимогу про вжиття заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених НБУ вимог у встановлені строки.

ТОВ «Гроші 247» зобов’язане вжити заходів для усунення виявленого під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 3 листопада 2026 року.

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Стосовно ТОВ «ФК «Ізі 24» Національний банк виключив із ліцензії на діяльність фінансової компанії окремий вид фінансової послуги з надання гарантій у зв’язку з тим, що компанія не здійснювала діяльність з надання такої послуги протягом шести місяців поспіль.

Після виключення цього виду послуг із ліцензії ТОВ «ФК «Ізі 24» матиме право надавати фінансові послуги з надання коштів та банківських металів у кредит.

До кредитної спілки «Тріумф» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлення недоліку в її діяльності, зокрема неналежне функціонування внутрішніх процедур контролю відповідно до вимог Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою.

Кредитна спілка «Тріумф» зобов’язана вжити заходів для усунення виявленого під час нагляду недоліку в її діяльності до 3 листопада 2026 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 жовтня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті НБУ адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання адміністративного акта на поштову адресу або на адресу електронної пошти установи.

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