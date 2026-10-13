Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінансових установ

13.10.2026 19:10
Микола Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній та кредитної спілки, а також виключив окремий вид фінансових послуг із ліцензії фінансової компанії

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінансових установ

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

До АТ «ФК «Портал» застосовано письмове застереження за порушення вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, а також Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії та встановлення недоліку в частині неналежної організації комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю, у тому числі через незабезпечення внутрішніх процедур контролю за своєчасністю подання до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік.

АТ «ФК «Портал» зобов’язане до 3 листопада 2026 року усунути виявлений недолік у діяльності шляхом посилення відповідних внутрішніх процедур.

До ТОВ «Гроші 247» застосовано вимогу про вжиття заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених НБУ вимог у встановлені строки.

ТОВ «Гроші 247» зобов’язане вжити заходів для усунення виявленого під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 3 листопада 2026 року.

Читайте також: Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні 2026

Стосовно ТОВ «ФК «Ізі 24» Національний банк виключив із ліцензії на діяльність фінансової компанії окремий вид фінансової послуги з надання гарантій у зв’язку з тим, що компанія не здійснювала діяльність з надання такої послуги протягом шести місяців поспіль.

Після виключення цього виду послуг із ліцензії ТОВ «ФК «Ізі 24» матиме право надавати фінансові послуги з надання коштів та банківських металів у кредит.

До кредитної спілки «Тріумф» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлення недоліку в її діяльності, зокрема неналежне функціонування внутрішніх процедур контролю відповідно до вимог Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою.

Кредитна спілка «Тріумф» зобов’язана вжити заходів для усунення виявленого під час нагляду недоліку в її діяльності до 3 листопада 2026 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 жовтня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті НБУ адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання адміністративного акта на поштову адресу або на адресу електронної пошти установи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

Які соціальні стандарти хочуть закласти в бюджет-2027 — Гетманцев

Уряд розширив підтримку бізнесу, який постраждав від російських атак

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
Скільки готівки перебуває в обігу в Україні — НБУ 13.10.2026

Скільки готівки перебуває в обігу в Україні — НБУ
Інфляція в Україні перевищила прогноз НБУ: що подорожчало 13.10.2026

Інфляція в Україні перевищила прогноз НБУ: що подорожчало
НБУ планує пом’якшити вимоги до платіжних установ 09.10.2026

НБУ планує пом’якшити вимоги до платіжних установ
Як змінилися міжнародні резерви України за вересень 2026 08.10.2026

Як змінилися міжнародні резерви України за вересень 2026
Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні 2026 08.10.2026

Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні 2026
НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній 08.10.2026

НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній

Вибір редакції
Всі
Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес
ТОП статей 09.10.2026

Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес

 iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

 Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

Останні новини
13.10.2026  20:30

Науковці створили ядерний годинник, який сам підтримує точність

 13.10.2026  19:50

Хто сплатив найбільше податків у 2026 році — ДПС

 13.10.2026  19:10

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінансових установ

 13.10.2026  18:30

Телескоп NASA розкрив хімічні секрети «невдалих зірок»

 13.10.2026  17:50

Скільки готівки перебуває в обігу в Україні — НБУ

 13.10.2026  17:10

Рада перенесла запуск еАкцизу: коли система стане обов’язковою

 13.10.2026  16:30

Яким буде курс XRP на кінець 2026 — прогноз

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image