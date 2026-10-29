Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Правекс Банк змінює назву: що буде з рахунками клієнтів

29.10.2026 10:32
Микола Деркач

Правекс Банк оголосив про перехід на назву «Інтеза Санпаоло Банк». Новий бренд поступово з’явиться у відділеннях і цифрових каналах, а клієнтам обіцяють безперервне обслуговування

Правекс Банк змінює назву: що буде з рахунками клієнтів

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у повідомленні банку, опублікованому на Finance.ua.

Перейменування має чіткіше підкреслити належність української установи до міжнародної групи Intesa Sanpaolo. Банк входить до її складу з 2008 року. Перехід на спільний бренд пов’язують із посиленням впізнаваності міжнародної мережі та використанням спільного досвіду та технологій.

Що зміниться для клієнтів

За заявою банку, ребрендинг не перериватиме дію договорів і щоденне обслуговування. Клієнти зможуть продовжувати користуватися рахунками та звичними послугами, працюючи з тією самою командою фахівців.

Наявні продукти та канали обслуговування також зберігаються. Оновлення оформлення відбуватиметься поетапно: нова назва з’являтиметься у відділеннях, на сайті, в інших цифрових каналах, рекламних та інформаційних матеріалах.

Читайте також: Мінфін обрав компанію, яка допоможе продати Укргазбанк та Сенс Банк

Чому банк переходить на міжнародний бренд

Голова правління Семен Бабаєв пояснив, що нова назва має поєднати міжнародну належність банку зі знанням українського ринку. Установа також заявляє про наміри продовжувати інвестиції в цифрові рішення та розвиток послуг для людей і бізнесу.

Intesa Sanpaolo придбала 100% акцій Правекс Банку ще в червні 2008 року. За оприлюдненою НБУ структурою власності на 1 січня 2026 року, італійська група залишалася його єдиним акціонером. Отже, зв’язок із міжнародною групою існував задовго до нинішнього перейменування.

Редакція PSM звертає увагу, що для клієнтів головне в цьому переході — заявлена безперервність роботи рахунків і договорів. Подальші повідомлення про оновлення сервісів варто перевіряти в офіційних каналах банку, особливо поки стара й нова назви використовуватимуться паралельно.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українські банки закрили 69 відділень за квартал: хто скоротив мережу найбільше

Банки очікують підвищення ставок за депозитами — опитування НБУ

Як змінилися темпи кредитування бізнесу та населення у вересні 2026 — НБУ

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Оплата без картки: Mastercard розширює Pay by Bank у Європі 28.10.2026

Оплата без картки: Mastercard розширює Pay by Bank у Європі
Мінфін обрав компанію, яка допоможе продати Укргазбанк та Сенс Банк 26.10.2026

Мінфін обрав компанію, яка допоможе продати Укргазбанк та Сенс Банк
Українські банки закрили 69 відділень за квартал: хто скоротив мережу найбільше 23.10.2026

Українські банки закрили 69 відділень за квартал: хто скоротив мережу найбільше
Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
Банки очікують підвищення ставок за депозитами — опитування НБУ 22.10.2026

Банки очікують підвищення ставок за депозитами — опитування НБУ
Банки зменшать ліміти переказів для частини ФОПів 21.10.2026

Банки зменшать ліміти переказів для частини ФОПів

Вибір редакції
Всі
Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним
ТОП статей 26.10.2026

Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним

 Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

 Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози
ТОП статей 19.10.2026

Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози

Останні новини
29.10.2026  23:26

З Binance вивели близько $2,77 млрд: що відомо про можливий злам

 29.10.2026  19:20

Microsoft б’є рекорди за доходами: скільки заробила компанія

 29.10.2026  18:40

В Україні хочуть залучати іноземців на дефіцитні професії: як працюватиме механізм

 29.10.2026  17:20

У єОселі підвищили вартість житла: нові ліміти за регіонами

 29.10.2026  16:40

Вчені знайшли спосіб зменшити енергоспоживання ШІ-чипів

 29.10.2026  14:40

Apple представила новий MacBook: деталі

 29.10.2026  14:00

Магнітна буря може коштувати $1,8 млрд на день: вчені оцінили загрозу

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image