Правекс Банк змінює назву: що буде з рахунками клієнтів

Правекс Банк оголосив про перехід на назву «Інтеза Санпаоло Банк». Новий бренд поступово з’явиться у відділеннях і цифрових каналах, а клієнтам обіцяють безперервне обслуговування

Про це йдеться у повідомленні банку, опублікованому на Finance.ua.

Перейменування має чіткіше підкреслити належність української установи до міжнародної групи Intesa Sanpaolo. Банк входить до її складу з 2008 року. Перехід на спільний бренд пов’язують із посиленням впізнаваності міжнародної мережі та використанням спільного досвіду та технологій.

Що зміниться для клієнтів

За заявою банку, ребрендинг не перериватиме дію договорів і щоденне обслуговування. Клієнти зможуть продовжувати користуватися рахунками та звичними послугами, працюючи з тією самою командою фахівців.

Наявні продукти та канали обслуговування також зберігаються. Оновлення оформлення відбуватиметься поетапно: нова назва з’являтиметься у відділеннях, на сайті, в інших цифрових каналах, рекламних та інформаційних матеріалах.

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Чому банк переходить на міжнародний бренд

Голова правління Семен Бабаєв пояснив, що нова назва має поєднати міжнародну належність банку зі знанням українського ринку. Установа також заявляє про наміри продовжувати інвестиції в цифрові рішення та розвиток послуг для людей і бізнесу.

Intesa Sanpaolo придбала 100% акцій Правекс Банку ще в червні 2008 року. За оприлюдненою НБУ структурою власності на 1 січня 2026 року, італійська група залишалася його єдиним акціонером. Отже, зв’язок із міжнародною групою існував задовго до нинішнього перейменування.

Редакція PSM звертає увагу, що для клієнтів головне в цьому переході — заявлена безперервність роботи рахунків і договорів. Подальші повідомлення про оновлення сервісів варто перевіряти в офіційних каналах банку, особливо поки стара й нова назви використовуватимуться паралельно.

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