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Біткоїн знову різко коливається: причина

06.11.2026 19:00
Микола Деркач

Після несподівано сильного звіту про зайнятість у США Біткоїн спершу просів, а потім майже відіграв втрати. Ринок оцінює, як нові дані вплинуть на рішення Федеральної резервної системи щодо ставок


Біткоїн знову різко коливається: причина

Фото: chatgpt.com

У п’ятницю, 6 листопада, ціна Біткоїна різко відреагувала на свіжу статистику американського ринку праці. За даними CryptoPotato, у жовтні в США з’явилося 165 тис. робочих місць поза сільським господарством, тоді як опитані економісти очікували близько 59 тис. Рівень безробіття становив 4,1% проти прогнозу 4,2%.

На тлі публікації звіту BTC опускався приблизно з $76 тис. до $75,2 тис., але невдовзі повернув більшу частину втрат. Така реакція показала, наскільки чутливим залишається крипторинок до макроекономічних новин і змін у прогнозах щодо американської монетарної політики.

Сильна статистика ускладнює очікування щодо ставок

Звіт про зайнятість виявився значно кращим за прогноз, а попередні дані за вересень переглянули в бік збільшення ще на 31 тис. робочих місць. Це може посилити аргументи на користь обережного підходу ФРС: якщо економіка продовжує створювати робочі місця, регулятор має менше підстав поспішати зі зниженням ставок.

Для ризикових активів, зокрема криптовалют, перспектива тривалішої жорсткої політики зазвичай означає складніше середовище. Вищі ставки можуть підтримувати дохідність консервативних інструментів і стримувати інтерес до активів із сильнішими коливаннями. Водночас один звіт не визначає майбутні рішення ФРС: інвестори зіставлятимуть його з інфляцією та наступними показниками економіки.

Різкі коливання почалися ще до звіту

Нестабільність не обмежилася реакцією на п’ятничну статистику. Напередодні Біткоїн, який після виборчого ралі піднімався приблизно до $81 тис., різко розвернувся та опускався до $75,1 тис. Пізніше котирування відновилися близько до $76 тис. Отже, ринок втратив значну частину попереднього зростання ще до виходу даних про зайнятість.

Читайте також: Рідкісний сигнал рецесії у США: що насторожило економістів

Аналітики звертають увагу й на структуру ринку праці. Економістка ZipRecruiter Ніколь Башо зазначила, що через старіння населення, нижчу народжуваність і скорочення імміграції економіці може бути потрібно менше нових робочих місць, аби підтримувати зайнятість. Тому саму цифру приросту слід розглядати разом з іншими показниками, а не ізольовано.

На що дивитимуться трейдери

Найближчим часом учасники ринку оцінюватимуть нові дані про інфляцію та зайнятість, а також коментарі представників ФРС. Важливо, чи зміниться очікування щодо наступного кроку регулятора і чи зможе Біткоїн утриматися після кількох різких рухів за короткий період.

Поки що реакція ціни не дає однозначного сигналу про напрям подальшого руху. Сильний ринок праці може підтримати економічні очікування, але водночас віддалити зниження ставок, на яке розраховує частина інвесторів. Через це криптовалюти залишаються особливо вразливими до нових макроданих і перегляду прогнозів.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinСвітНовини
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