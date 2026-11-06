Рідкісний сигнал рецесії у США: що насторожило економістів

Американський фондовий ринок подав рідкісний сигнал, який у минулому часто збігався з рецесією або новим спадом акцій. Економісти також застерігають: якщо бум інвестицій у штучний інтелект сповільниться, це може вдарити по економіці США

За оцінкою дослідницької компанії Ned Davis Research, форвардний коефіцієнт ціна/прибуток (P/E) для індексу S&P 500 за 12 місяців до жовтня знизився на 4,4 пункту. Нині він становить близько 18,8 проти 23,2 роком раніше. Такий спад оцінки акцій відбувся на тлі активних дискусій про можливу втрату темпів зростання американської економіки.

Чому інвестори стежать за цим показником

За даними Ned Davis Research, подібне зниження траплялося лише шість разів із 1983 року. У п’яти випадках економіка США вже перебувала в рецесії або фондовий ринок переживав так званий «відлунний ведмежий ринок» — різкий спад, що настає через певний час після відновлення від великої корекції.

Це історичне порівняння саме по собі не означає, що рецесія неминуча чи почнеться у визначений місяць. Однак рідкісність сигналу привернула увагу аналітиків: інвестори вже враховують ризик, що бум навколо ШІ втратить силу, а переоцінені очікування щодо технологічних компаній не справдяться.

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Велика ставка на ШІ робить економіку вразливішою

Економіст Oxford Economics Адам Слейтер оцінює, що інвестиції, пов’язані зі штучним інтелектом, забезпечили приблизно третину зростання економіки США у 2025–2026 роках. Водночас базове економічне зростання в розвинених країнах залишається слабким. Через це тривале уповільнення інвестицій у ШІ може відчутно посилити ризик рецесії.

Йдеться не лише про біржові котирування технологічних компаній. Якщо бізнес почне вкладати менше в центри обробки даних, обчислювальну інфраструктуру та інші проєкти, пов’язані з ШІ, це може позначитися на сукупних інвестиціях і темпах економічного зростання. Водночас нинішні прогнози не дають підстав говорити про неминучий обвал: аналітики описують ризик, а не оголошують дату початку спаду.

Пітер Шифф очікує значно гірший сценарій

Економіст Пітер Шифф висловив песимістичнішу оцінку. На його думку, рецесія може призвести до падіння цін на акції та нерухомість, закриття компаній і масштабних звільнень. За таким сценарієм скорочення добробуту та зайнятості послабить споживчі витрати й додатково пригальмує економіку.

Шифф також припускає, що влада може відповісти на кризу масштабними бюджетними стимулами та кількісним пом’якшенням з боку Федеральної резервної системи. Він попереджає про можливе зростання дефіциту бюджету, ослаблення долара й посилення інфляції. Це його прогноз, а не узгоджена оцінка економістів чи офіційний сценарій американської влади.

Наразі головний сигнал для ринку — поєднання різкого зниження форвардної оцінки S&P 500 з високою залежністю зростання від інвестицій у ШІ. Чи переростуть ці ризики в рецесію, залежатиме від подальшої динаміки бізнес-вкладень, споживання та зайнятості.

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Джерело: Finbold.