Кредобанк став першим українським банком з представництвом у ЄС

Кредобанк відкрив представництво у Варшаві 5 листопада. Це перший офіс українського банку в Євросоюзі: він допомагатиме українським і польським компаніям налагоджувати ділові контакти та краще орієнтуватися на ринках обох країн

Нове представництво працюватиме з компаніями, фінансовими установами, державними органами, бізнес-асоціаціями та іншими інституціями. Воно не надаватиме банківських послуг у Польщі: його завдання — представляти Кредобанк, підтримувати зв’язки з місцевими партнерами та сприяти співпраці бізнесу.

Для чого банку офіс у Варшаві

Представництво матиме два основні напрями. Перший — розвиток контактів Кредобанку з польськими фінансовими організаціями, органами влади й діловими об’єднаннями. Другий — допомога польським та українським підприємствам у пошуку партнерів і налагодженні взаємодії.

Зокрема, команда офісу орієнтуватиме польські компанії в можливостях українського ринку, а українському бізнесу допомагатиме розвивати зв’язки з польськими партнерами. У банку розглядають представництво як майданчик для діалогу та обміну інформацією, а не як нове місце обслуговування клієнтів.

Кредобанк повідомляє, що обслуговує понад 70% компаній із польським капіталом, які працюють в Україні. Відкриття офісу в Польщі розширює його присутність поруч із материнською групою PKO Bank Polski, яка має провідні позиції на місцевому фінансовому ринку.

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Скільки Кредобанк кредитує український бізнес

Паралельно банк продовжує фінансувати підприємства в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення він надав бізнесу нових кредитів майже на 40 млрд грн. Кошти отримували компанії різних галузей, які підтримують роботу та інвестують у розвиток попри воєнні ризики.

За січень–вересень 2026 року Кредобанк видав 18,5 млрд грн бізнес-кредитів. Із цієї суми 44% припало на малий і середній бізнес, ще 56% — на корпоративних клієнтів. Отже, майже половина цьогорічного фінансування за цей період була спрямована підприємствам малого та середнього сегмента.

Голова правління банку Якуб Карновскі пов’язав відкриття представництва з багаторічною українсько-польською економічною співпрацею. За його словами, банк прагне підтримувати компанії фінансовими рішеннями як для роботи в Україні, так і для виходу на міжнародні ринки.

Відкриття офісу у Варшаві покликане зміцнити ділові зв’язки між Україною та Польщею й полегшити взаємодію підприємств. Про це йдеться в пресрелізі Кредобанку.

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