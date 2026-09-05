Крипторинок втратив $50 млрд за пів години: що сталося

Криптовалютний ринок 4 вересня пережив різку корекцію, яка за лічені хвилини стерла десятки мільярдів доларів капіталізації. Менш ніж за пів години загальна вартість цифрових активів скоротилася приблизно на $70 млрд, а після часткового відновлення ринок усе одно залишився приблизно на $50 млрд нижче рівня годиною раніше

Сукупна капіталізація крипторинку опустилася з близько $2,71 трлн до $2,66 трлн.

Під тиском опинився і Біткоїн. Його ціна знизилася з $81 252 до приблизно $79 341. Таким чином, актив швидко втратив майже $2 000, хоча частину падіння згодом відіграв.

Негативна реакція була помітна і на інших ринках. Золото також просіло, хоча відновилося швидше, а американський фондовий індекс S&P 500 після відкриття торгів знижувався приблизно на 0,17%.

Головним каталізатором корекції стали свіжі дані щодо ринку праці США, які виявилися сильнішими за очікування.

Стійкий ринок зайнятості знижує ймовірність того, що Федеральна резервна система швидко перейде до м’якшої монетарної політики. Для ризикових активів, зокрема криптовалют, це негативний сигнал: високі ставки роблять консервативні фінансові інструменти привабливішими та зменшують апетит інвесторів до ризику.

Додаткову нервозність створює очікування нових даних щодо інфляції. Якщо вони також виявляться вищими за прогнози, ринок може сильніше закладати сценарій жорсткої політики ФРС.

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Корекція сталася у момент, коли Біткоїн лише почав відновлюватися після слабшого третього кварталу. Наприкінці серпня криптовалюта показала сильний ривок і повернулася вище $80 000, що посилило розмови про можливий початок нового бичачого циклу.

Втім, нинішній рух показує, що ринок усе ще залишається дуже чутливим до макроекономічних новин.

Окремо варто звернути увагу на альткоїни. За даними CoinMarketCap, Altcoin Season Index знизився до 26 пунктів проти 54 місяць тому. Це означає, що капітал дедалі більше концентрується у Біткоїні, тоді як менші активи залишаються вразливішими до різких розпродажів.

Водночас частина аналітиків не виключає, що нинішня корекція може стати короткостроковим відкатом після сильного серпневого ралі та сформувати новий попит з боку покупців.

На думку редакції PSM, падіння на $50 млрд за пів години добре показує, наскільки крипторинок зараз залежить від очікувань щодо ставок у США. Навіть сильне відновлення Біткоїна не робить ринок стійким до макроекономічних сюрпризів. Найближчими днями ключовими стануть нові дані щодо інфляції та реакція ФРС — саме вони можуть визначити, чи ця корекція залишиться короткою паузою, чи переросте у глибший розпродаж.

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Джерело: Finbold.