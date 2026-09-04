Криптотрейдер перетворив $5 000 на $5,69 млн

Криптотрейдер Ogle зміг збільшити початкові вкладення приблизно у 1 140 разів завдяки стрімкому зростанню токена PONS. Менш ніж за два місяці позиція вартістю близько $5 000 перетворилася на пакет активів, який на початку вересня оцінювався майже у $5,7 млн

За даними Arkham Intelligence, 14 липня 2026 року трейдер придбав 10,607 млн PONS приблизно за $4 997.

Станом на 3 вересня токен торгувався поблизу $0,537. За такої ціни вартість пакета Ogle становила близько $5,696 млн, а потенційний прибуток — приблизно $5,69 млн.

Втім, важливо, що йдеться саме про нереалізований результат. Поки токени не продані, фактичний прибуток може суттєво змінитися разом із ринковою ціною PONS.

Причиною такого різкого зростання стала динаміка самого токена. За останні 30 днів PONS подорожчав приблизно на 1 958%, ставши одним із найпомітніших активів екосистеми Robinhood Chain.

PONS є нативним токеном платформи Pons Launchpad, яка дозволяє запускати та торгувати новими токенами в Robinhood Chain.

Однією з особливостей її економічної моделі є використання частини доходів для зворотного викупу PONS та подальшого спалювання. Це скорочує кількість токенів в обігу та, за умови стабільного попиту, може підтримувати їхню ціну.

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За даними DeFiLlama, за останні 30 днів Pons Launchpad згенерував близько $40,84 млн комісій, а дохід протоколу становив приблизно $7,93 млн. На викуп і спалювання PONS за цей період спрямували близько $1,62 млн.

Ogle вважає саме цей механізм одним із головних аргументів на користь подальшого зростання токена. Додаткову підтримку PONS дає і загальний ажіотаж навколо Robinhood Chain.

Сукупна капіталізація мемкоїнів у цій мережі наблизилася до $935 млн і лише за добу зросла приблизно на 56%.

Водночас така динаміка означає і дуже високі ризики. Актив, який може додати майже 2 000% за місяць, здатний так само швидко втрачати значну частину вартості. Крім того, продаж великої позиції може відбутися за ціною, нижчою за поточну ринкову оцінку.

На думку редакції PSM, історія Ogle добре демонструє як потенціал, так і ризики ранніх інвестицій у нові криптопроєкти. Зростання вкладення з $5 тис. до майже $5,7 млн виглядає вражаюче, але поки токени залишаються в портфелі, ця сума існує передусім як ринкова оцінка. Для таких активів головне питання полягає не лише в тому, скільки коштує позиція на екрані, а й у тому, чи вдасться реалізувати її без різкого падіння ціни.

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Джерело: Finbold.