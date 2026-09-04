close-btn
PaySpaceMagazine

Криптотрейдер перетворив $5 000 на $5,69 млн

04.09.2026 11:40
Микола Деркач

Криптотрейдер Ogle зміг збільшити початкові вкладення приблизно у 1 140 разів завдяки стрімкому зростанню токена PONS. Менш ніж за два місяці позиція вартістю близько $5 000 перетворилася на пакет активів, який на початку вересня оцінювався майже у $5,7 млн

Криптотрейдер перетворив $5 000 на $5,69 млн

Фото: magnific.com

За даними Arkham Intelligence, 14 липня 2026 року трейдер придбав 10,607 млн PONS приблизно за $4 997.

Станом на 3 вересня токен торгувався поблизу $0,537. За такої ціни вартість пакета Ogle становила близько $5,696 млн, а потенційний прибуток — приблизно $5,69 млн.

Втім, важливо, що йдеться саме про нереалізований результат. Поки токени не продані, фактичний прибуток може суттєво змінитися разом із ринковою ціною PONS.

Причиною такого різкого зростання стала динаміка самого токена. За останні 30 днів PONS подорожчав приблизно на 1 958%, ставши одним із найпомітніших активів екосистеми Robinhood Chain.

PONS є нативним токеном платформи Pons Launchpad, яка дозволяє запускати та торгувати новими токенами в Robinhood Chain.

Однією з особливостей її економічної моделі є використання частини доходів для зворотного викупу PONS та подальшого спалювання. Це скорочує кількість токенів в обігу та, за умови стабільного попиту, може підтримувати їхню ціну.

Також читайте: Кількість криптовалют у світі зросла на 152% за рік

За даними DeFiLlama, за останні 30 днів Pons Launchpad згенерував близько $40,84 млн комісій, а дохід протоколу становив приблизно $7,93 млн. На викуп і спалювання PONS за цей період спрямували близько $1,62 млн.

Ogle вважає саме цей механізм одним із головних аргументів на користь подальшого зростання токена. Додаткову підтримку PONS дає і загальний ажіотаж навколо Robinhood Chain.

Сукупна капіталізація мемкоїнів у цій мережі наблизилася до $935 млн і лише за добу зросла приблизно на 56%.

Водночас така динаміка означає і дуже високі ризики. Актив, який може додати майже 2 000% за місяць, здатний так само швидко втрачати значну частину вартості. Крім того, продаж великої позиції може відбутися за ціною, нижчою за поточну ринкову оцінку.

На думку редакції PSM, історія Ogle добре демонструє як потенціал, так і ризики ранніх інвестицій у нові криптопроєкти. Зростання вкладення з $5 тис. до майже $5,7 млн виглядає вражаюче, але поки токени залишаються в портфелі, ця сума існує передусім як ринкова оцінка. Для таких активів головне питання полягає не лише в тому, скільки коштує позиція на екрані, а й у тому, чи вдасться реалізувати її без різкого падіння ціни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

3 криптовалюти на Robinhood Chain, за якими варто стежити

Біткоїн подає сигнал про можливий розворот ринку

Біткоїн уперше завершив серпень у плюсі під час ведмежого ринку

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Кількість криптовалют у світі зросла на 152% за рік 03.09.2026

Кількість криптовалют у світі зросла на 152% за рік
3 криптовалюти на Robinhood Chain, за якими варто стежити 03.09.2026

3 криптовалюти на Robinhood Chain, за якими варто стежити
Біткоїн подає сигнал про можливий розворот ринку 03.09.2026

Біткоїн подає сигнал про можливий розворот ринку
Біткоїн уперше завершив серпень у плюсі під час ведмежого ринку 02.09.2026

Біткоїн уперше завершив серпень у плюсі під час ведмежого ринку
Біткоїн може зрости до $87 000 до кінця вересня — прогноз 02.09.2026

Біткоїн може зрости до $87 000 до кінця вересня — прогноз
Ніхто не застрахований: як Майкл Сейлор втратив $84 млн на Біткоїні 01.09.2026

Ніхто не застрахований: як Майкл Сейлор втратив $84 млн на Біткоїні

Вибір редакції
Всі
Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

 Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника
ТОП статей 27.08.2026

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

 Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко
ТОП статей 25.08.2026

Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко

Останні новини
Сьогодні  11:40

Криптотрейдер перетворив $5 000 на $5,69 млн

 Сьогодні  10:20

НБУ застосував заходи впливу до 3 фінустанов

 03.09.2026  19:40

Світ скоро перевищить межу глобального потепління — ООН

 03.09.2026  18:20

Кількість криптовалют у світі зросла на 152% за рік

 03.09.2026  17:00

НБУ випустив срібну монету до 30-річчя гривні

 03.09.2026  14:20

Nova Post вийшла на ринок Канади

 03.09.2026  13:00

3 криптовалюти на Robinhood Chain, за якими варто стежити

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.