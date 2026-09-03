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Біткоїн подає сигнал про можливий розворот ринку

03.09.2026 11:40
Микола Деркач

Біткоїн може наближатися до завершення ведмежої фази. Один із ключових індикаторів ринкового імпульсу вперше за вісім місяців повернувся у позитивну зону, що історично часто супроводжувало початок сильніших фаз зростання

Біткоїн подає сигнал про можливий розворот ринку

Фото: magnific.com/pvproductions

Йдеться про Bitcoin Cycle Momentum — показник, який відстежує різницю між індексом прибутків і збитків CryptoQuant та його 365-денною ковзною середньою.

Після тривалого перебування нижче нульової позначки індикатор знову став позитивним. У минулих циклах такі переходи нерідко означали, що ринкова ініціатива поступово переходить до покупців.

Це відбувається на тлі помітного відновлення самого Біткоїна. За останні 30 днів його ринкова капіталізація збільшилася більш ніж на $280 млрд і станом на 2 вересня 2026 року досягла приблизно $1,54 трлн.

За місяць Біткоїн подорожчав більш ніж на 22%. Водночас з початку року він усе ще залишається у мінусі приблизно на 12,4%, а на момент підготовки матеріалу торгувався поблизу $76 750.

Позитивна динаміка Bitcoin Cycle Momentum важлива саме через його історичну поведінку. Значна частина сильних рухів Біткоїна вгору припадала на періоди, коли індикатор утримувався вище нуля. Негативні значення, навпаки, були характерними для слабших фаз ринку.

Втім, говорити про підтверджений розворот поки зарано.

Також читайте: Біткоїн уперше завершив серпень у плюсі під час ведмежого ринку

Аналітик CryptoQuant Gaah зазначає, що для сильнішого сигналу показник має продовжити зростання і в найближчі тижні піднятися приблизно до діапазону 20–30 пунктів. Важливо також, щоб позитивна динаміка зберігалася одночасно з подальшим відновленням ціни Біткоїна.

Ще одним фактором підтримки ринку залишається попит з боку великих інституційних інвесторів. У матеріалі серед активних гравців згадуються BlackRock та Strategy. Крім того, на зміну індикатора могли вплинути покупки великих власників Біткоїна.

Таким чином, ринок отримав перший помітний сигнал про можливу зміну фази, але сам перетин нульової позначки ще не означає, що ведмежий цикл завершився.

На думку редакції PSM, нинішній сигнал важливий насамперед тим, що він з’явився після восьми місяців негативної динаміки. Якщо Bitcoin Cycle Momentum продовжить зростати разом із ціною Біткоїна, аргументів на користь зміни ринкового тренду стане більше. Але поки це радше рання ознака можливого розвороту, а не підтвердження нового бичачого циклу.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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