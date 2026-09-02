Біткоїн може зрости до $87 000 до кінця вересня — прогноз

Біткоїн може подорожчати приблизно до $87 000 до 30 вересня 2026 року. На такий рівень вказує центральна зона моделі Bitcoin Rainbow Chart, яка оцінює поточну вартість криптовалюти відносно її довгострокового тренду

На момент написання Біткоїн торгувався поблизу $78 000. Якщо ціна повернеться до центральної трендової зони моделі, потенціал зростання протягом найближчих чотирьох тижнів становитиме близько 11%.

Bitcoin Rainbow Chart — це модель на основі логарифмічної регресії, яка накладає на історичний графік Біткоїна кілька цінових зон. Вони умовно показують, чи актив виглядає недооціненим, перебуває біля справедливої вартості або, навпаки, торгується на рівнях, характерних для перегрітого ринку.

Наразі Біткоїн розташований між зонами «Still cheap» — «Все ще дешево» — та «HODL». Саме зона «HODL» на кінець вересня проходить приблизно біля $87 000 і в межах цієї моделі відповідає умовній справедливій вартості активу.

Нижче розташовані рівні, які Rainbow Chart пов’язує з періодами накопичення. Зона «Still cheap» починається приблизно від $64 800, «Accumulate» — від $48 300, а «BUY» — біля $36 000. Найнижча зона, яка історично відповідала сильному песимізму та значній недооцінці Біткоїна, починається приблизно від $26 800.

Водночас значно вище поточної ціни знаходяться зони потенційного перегріву. Рівень «Is this a bubble?» починається приблизно від $117 000, посилення FOMO модель очікує від $157 000, а зону активної фіксації прибутку — приблизно від $211 000. Найекстремальніша зона Rainbow Chart на кінець вересня розташована вище $283 000.

Також читайте: Ніхто не застрахований: як Майкл Сейлор втратив $84 млн на Біткоїні

Попри нещодавню корекцію, технічна картина Біткоїна поки залишається позитивною. Ціна перебуває вище 50-денної та 200-денної простих ковзних середніх — $67 601 і $69 454 відповідно.

Водночас 14-денний індекс відносної сили RSI досяг 70,44 пункту, тобто Біткоїн увійшов у зону перекупленості. Це не означає неминучого падіння, але після сильного руху вгору може збільшувати ймовірність короткострокової паузи, консолідації або фіксації прибутку.

Важливо й те, що сам Bitcoin Rainbow Chart не є інструментом для точного прогнозування ціни на конкретну дату. Модель показує передусім положення Біткоїна відносно його історичної траєкторії, тому рівень $87 000 варто розглядати як орієнтир, а не гарантовану ціль.

На думку редакції PSM, нинішнє положення Біткоїна виглядає цікавим саме через суперечливі сигнали. Довгострокова модель все ще вказує на потенціал зростання, тоді як короткострокові індикатори вже демонструють перегрів. Тому найближчі тижні можуть показати, чи вистачить ринку імпульсу для руху до $87 000, чи перед цим Біткоїну знадобиться період охолодження.

Ознайомтеся зі нашими популярними матеріалами:

Кити скупили Біткоїн на $3 млрд за тиждень: що далі

Стейблкоїни не підходять для масових платежів — BIS

Експерт назвав ключові рівні XRP

Джерело: Finbold.