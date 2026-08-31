Стейблкоїни не підходять для масових платежів — BIS

Стейблкоїни дедалі активніше використовують у міжнародних переказах, криптоторгівлі та цифрових платежах, однак у Банку міжнародних розрахунків (BIS) сумніваються, що вони можуть стати повноцінною основою для масових розрахунків. На думку керівництва організації, такі активи все ще мають низку системних обмежень, тоді як токенізовані банківські депозити можуть виявитися надійнішою альтернативою

Генеральний директор BIS Пабло Ернандес де Кос заявив, що стейблкоїни наразі не виглядають достатньо переконливим засобом платежу для масштабного використання. За його словами, токенізовані депозити дозволяють використовувати переваги блокчейну та цифровізації, не руйнуючи при цьому фундаментальні принципи традиційної грошової системи.

Водночас у BIS визнають і потенційні переваги стейблкоїнів. Зокрема, вони можуть сприяти зниженню вартості державних запозичень завдяки додатковому попиту на державні облігації, які часто використовують як резервне забезпечення таких активів.

Однак масовий перехід користувачів із банківських депозитів у стейблкоїни може створити нові ризики для банківської системи. Якщо банки втратять частину депозитної бази, їм доведеться дорожче залучати фінансування на ринку. У результаті це може призвести до підвищення ставок за кредитами для населення та бізнесу.

Ще однією проблемою залишається недостатня сумісність між різними платформами та мережами стейблкоїнів. Крім того, регуляторам складно однаково ефективно застосовувати вимоги у сфері протидії відмиванню коштів.

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Окреме занепокоєння BIS викликає поширення доларових стейблкоїнів за межами США. У країнах, де такі активи почнуть активно використовувати для щоденних платежів і заощаджень, це потенційно може послабити роль національної валюти та зменшити ефективність монетарної політики центрального банку.

На цьому тлі регулятори різних країн поки не мають єдиного підходу до стейблкоїнів. Нове дослідження Інституту фінансової стабільності показало суттєві відмінності між правилами у США, ЄС, Великій Британії, Гонконзі та Сінгапурі. США та Сінгапур застосовують жорсткіші обмеження для небанківських емітентів, тоді як у ЄС, Великій Британії та Гонконзі компанії можуть отримувати окремі дозволи на додаткові види діяльності.

Стейблкоїни вже стали важливою частиною цифрової фінансової інфраструктури, однак їхнє перетворення на повноцінний глобальний платіжний інструмент вимагатиме значно більшої стандартизації та чіткішого регулювання. Основна дискусія тепер точиться не навколо того, чи залишаться стейблкоїни на ринку, а навколо того, яку саме роль вони відіграватимуть поруч із банківськими депозитами, цифровими валютами центральних банків та іншими формами токенізованих грошей.

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Джерело: Cointelegraph.