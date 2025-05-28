Комітет Ради підтримав законопроєкт про фінансову інклюзію в Україні

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт N13018-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Законопроєкт передбачає низку важливих змін, спрямованих на розширення доступу до фінансових послуг в Україні. Зокрема, пропонується запровадити новий тип банку — банк фінансової інклюзії. Такий банк працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії, а його головною метою стане обслуговування клієнтів, які наразі мають обмежений або нестабільний доступ до фінансових послуг. Йдеться, передусім, про громадян, що мешкають у районах поблизу зони бойових дій, на деокупованих територіях, представників соціально вразливих груп, а також мікропідприємства.

Крім того, законодавча ініціатива передбачає офіційне закріплення термінів «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія» та «банк фінансової інклюзії», а також розширення повноважень Національного банку України у сфері розвитку фінансової інклюзії.

Цікаве по темі: Шахраї можуть використовувати банки фінансової інклюзії для своїх схем — нардепка

Окремо вказується, що банк фінансової інклюзії матиме право надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, а також державним органам і органам місцевого самоврядування.

«Головною метою законопроєкту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії», — пише Гетманцев.

За його словами, саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика

Українська компанія приєдналася до міжнародної спільноти підприємців Endeavor