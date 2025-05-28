Українська компанія приєдналася до міжнародної спільноти підприємців Endeavor

Компанія Ajax Systems, провідний український розробник рішень для охоронних систем, стала частиною престижної глобальної мережі підприємців Endeavor

Ajax стала вже третьою українською компанією, що приєдналася до цієї міжнародної ініціативи, пише AIN.

«За підтримки Endeavor ми прагнемо стати ще сильнішими, досліджувати нові ринки та робити внесок у розвиток глобальної підприємницької екосистеми», — сказав голова наглядової ради компанії Олександр Конотопський.

Крім того, Ajax Systems увійшла до списку Endeavor Outliers 2025 — це відзнака, яку здобувають лише 10% найбільш успішних компаній, що входять до глобальної мережі Endeavor.

Цікаве по темі: Дві українські компанії увійшли до рейтингу Most Innovative Companies 2025

Endeavor — це міжнародна організація, яка об’єднує та підтримує підприємців, здатних здійснювати значний вплив на розвиток економіки своїх країн і світу загалом. Заснована у 1997 році, ця мережа охоплює понад 45 країн та надає ресурси, менторство і інвестиційні можливості для розвитку компаній з високим потенціалом.

За понад чверть століття своєї діяльності Endeavor підтримала понад 2800 підприємців по всьому світу, сприяючи створенню понад 4,1 мільйона робочих місць та допомагаючи компаніям генерувати понад $75 млрд річного доходу.

До складу організації входить також фонд Endeavor Catalyst — інвестиційна платформа, яка здійснила понад 360 угод у більш ніж 35 країнах. Щороку до Endeavor звертаються понад 5000 компаній з усього світу, проте лише 80–90 з них отримують шанс стати частиною цієї впливової спільноти.

Нагадаємо, що освітній стартап Headway першим став частиною глобального ІТ-комʼюніті Endeavor. Headway запустили п’ять застосунків для навчання через самарі, ігри, інтерактивні уроки та коучинг. Їхніми продуктами користуються понад 110 мільйонів людей по всьому світу. Згодом до Endeavor також приєднався і Fintech Farm Дмитра Дубілета. Участь у мережі відкриває Fintech Farm доступ до широкого кола менторів і потенційних партнерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ілон Маск розпочав тестування свого платіжного застосунку X Money

Visa призначила нового керівника бізнесу у Європі

Компанія Трампа планує залучити $3 млрд для купівлі біткоїнів