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Перша українська компанія увійшла до глобальної спільноти Endeavor

21.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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Освітній стартап Headway став частиною глобального ІТ-комʼюніті Endeavor, яке допомагає компаніям ставати єдинорогами

Перша українська компанія увійшла до глобальної спільноти Endeavor

Перша українська компанія увійшла до глобальної спільноти Endeavor Фото: freepik.com

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

Headway запустили п’ять застосунків для навчання через самарі, ігри, інтерактивні уроки та коучинг. Їхніми продуктами  користуються понад 110 мільйонів людей по всьому світу.

«Endeavor відкрив офіс в Україні в жовтні 2024 року, це був важливий крок, до якого ми довго рухалися. Й успіх Headway — перший крутий результат роботи Endeavor в Україні, — пише Федоров. — Потужний сигнал для українських стартапів: наші компанії помітні для всього світу й мають великі шанси вийти на глобальні ринки».

Як повідомляє AIN, засновник і CEO Headway Антон Павловський став першим українцем у престижному ком’юніті, до якого входять творці таких глобальних компаній, як Glovo, Rappi та Checkout.

Компанія була відібрана Endeavor після ретельного аналізу за трьома ключовими критеріями: наявність інноваційної бізнес-моделі з високим потенціалом масштабування; зв’язок засновника з Україною — проживання в країні або активна діяльність, пов’язана з нею; вплив засновника на індустрію, що проявляється у готовності інвестувати, наставництві або підтримці інших підприємців.

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Членство в Endeavor відкриває для Headway широкі можливості: доступ до глобальної мережі менторів, інвесторів і потенційних партнерів, експертну підтримку у підготовці до IPO та M&A, освітні програми для розвитку бізнесу, а також сприяння в міжнародній експансії та залученні інвестицій.

Endeavor керує власним інвестиційним фондом Endeavor Catalyst, що спеціалізується на підтримці перспективних стартапів за межами США та Китаю. Фонд може вкладати до $2 млн у компанії, за умови, що ця сума не перевищує 10% від загального обсягу інвестиційного раунду.

З моменту заснування Endeavor Catalyst профінансував понад 350 стартапів, залучаючи таких впливових партнерів, як Sequoia Capital, Accel та General Atlantic. Приблизно кожен шостий стартап у його портфелі досягає статусу єдинорога.

У 2024 році Headway отримала визнання в рейтингах Titans of Tech і Top100 Next Unicorns, які відзначають компанії з високим потенціалом зростання до рівня єдинорогів.

Щорічно Endeavor аналізує близько 5000 бізнесів, проте лише 80-90 проходять ретельний відбір і стають частиною глобальної мережі організації.

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Рубрики: СтартапиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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