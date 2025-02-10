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TA Ventures та ICLUB інвестували $4 млн у HealthTech-стартап Berry Street

10.02.2025 15:30
Микола Деркач
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Український венчурний фонд TA Ventures разом з ангельським синдикатом ICLUB взяв участь у раунді Series B фінансування нью-йоркського стартапу Berry Street, який розробляє технологічні рішення для дієтології

TA Ventures та ICLUB інвестували $4 млн у HealthTech-стартап Berry Street

TA Ventures та ICLUB інвестували $4 млн у HealthTech-стартап Berry Street Фото: berrystreet.co, unsplash.com

Про це AIN.UA повідомили представники фонду TA Ventures.

Загальна сума залучених інвестицій у цьому раунді становить $50 млн, з яких TA Ventures та ICLUB інвестували $4 млн. До раунду також долучилися Northzone, Sofina та FJ Labs. Отримані кошти стартап спрямує на розширення команди, технологічний розвиток і вихід на нові ринки.

Для TA Ventures та ICLUB це не перша інвестиція в Berry Street — фонд підтримав компанію ще на етапі seed-раунду. Сьогодні стартап забезпечує доступ до нутриціологічної терапії для 200 млн американців, які мають страхове покриття таких послуг. У 2024 році було проведено понад 110 000 консультацій дієтологів, витрати на які покрили страхові компанії.

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ICLUB — ангельський синдикат, який дозволяє приватним інвесторам спільно з TA Ventures вкладати кошти у швидкозростаючі стартапи в ЄС та США.

Berry Street — це health-tech платформа для дієтологів, яка допомагає запускати та масштабувати власну практику, автоматизуючи адміністративні та пацієнтські процеси. Завдяки впровадженню інструментів на базі штучного інтелекту, платформа допомагає спеціалістам економити понад 7500 робочих годин на рік та збільшувати рівень утримання пацієнтів на 23%.

Нагадаємо, що 8 стартапів представлять Україну на 4YFN. 4YFN — технологічна конференція, яку проводять під час щорічної події в мобільній індустрії Mobile World Congress. Подія стала традиційним місцем зустрічі та співпраці підприємців, інвесторів, корпорацій і всіх представників мобільної індустрії. Із 3 до 6 березня делегація з восьми українських стартапів представить Україну в Барселоні.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
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