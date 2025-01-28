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PaySpaceMagazine

Uklon та USF запустили конкурс для стартапів

28.01.2025 18:20
Ольга Деркач

Uklon та Український фонд стартапів (USF) оголошують про початок співпраці та вперше розпочинають набір стартапів для участі у корпоративній програмі Uklon Innovative Boost

Uklon та USF запустили конкурс для стартапів

Uklon та USF запустили конкурс для стартапів Фото: usf.com.ua

Програма проводиться у форматі конкурсу та має за мету надати технологічним стартапам у сферах мобільності, логістики, доставки, розвитку «розумних міст» та підвищення безпеки дорожнього руху позмагатися за грант від компанії Uklon на розвиток своїх ідей.

До десятки найкращих технологічних рішень, відібраних експертами Uklon та USF, потраплять стартапи, які отримають унікальну можливість презентувати свої проєкти на офлайн Demo Day. Захід відбудеться вже 7 березня 2025 року.

Три фіналісти матимуть шанс позмагатися за призовий фонд у 40 000 євро, який буде розподілено між переможцями програми.

Переваги для переможців:

  • експертиза та менторинг: робота з провідними галузевими спеціалістами;
  • тестування на платформі Uklon: інтеграція стартапів у реальних умовах;
  • R&D: співпраця з командою розробників для прискорення виходу продукту на ринок;
  • публічність: участь у спільних PR-кампаніях, які допоможуть підвищити впізнаваність стартапу;
  • фінансова підтримка: підготовка до наступних інвестиційних раундів.

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Вимоги до заявників:

  • стадія розвитку стартапу Seed або вище;
  • наявність MVP продукту;
  • працюють у індустріях: мобільності, логістики, доставки, розвитку «розумних міст», підвищення безпеки дорожнього руху;
  • розроблений робочий прототип (для хардверних стартапів);
  • реєстрація в Україні.

Графік програми включає три ключові етапи: прийом заявок, що триватиме з 28 січня до 20 лютого 2025 року, перевірка заявок на комплаєнс з 20 лютого до 1 березня, а фінальним етапом стане Demo day, запланований на 7 березня 2025 року.

Нагадаємо, що венчурний фонд SID Venture Partners підсумував свої досягнення за 2024 рік, оголосивши про нові інвестиції в п’ять стартапів, що спеціалізуються на охороні здоров’я, ігровій індустрії, освіті та корпоративному програмному забезпеченні.

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Джерело: USF.

Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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