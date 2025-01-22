Український венчурний фонд інвестував у 5 стартапів

Венчурний фонд SID Venture Partners підсумував свої досягнення за 2024 рік, оголосивши про нові інвестиції в п’ять стартапів, що спеціалізуються на охороні здоров’я, ігровій індустрії, освіті та корпоративному програмному забезпеченні

Як повідомили AIN, ці вкладення були здійснені протягом минулого року.

На сьогодні фонд профінансував понад 30 стартапів, а загальна сума інвестицій, вкладених у компанії з України, США та інших країн з моменту його створення у грудні 2021 року, сягнула $5,5 млн.

Серед нових проєктів:

Burt Intelligence — AdTech-компанія, що пропонує платформу для аналізу цифрової реклами. Її рішення дозволяють видавцям отримувати аналітику в реальному часі та підвищувати ефективність витрат на рекламу. Клієнтами компанії є Vox Media та The CW Network;

Sepal AI (YC’24) — стартап, що розробляє навчальні дані та анотації для ШІ-моделей. До співпраці залучено понад 20 000 експертів та науковців з різних галузей;

GameTree — інноваційна платформа для пошуку партнерів у відео- та настільних іграх. Завдяки ШІ вона підбирає користувачів за їхніми вподобаннями, стилем гри та особистісними характеристиками. Кількість користувачів перевищує 1 мільйон;

Altris AI — офтальмологічний стартап, який створив платформу для автоматизованого аналізу ОКТ-сканувань. Рішення схвалено FDA (Адміністрацію по контролю якості харчових продуктів та медикаментів США) та впроваджено у понад 500 клініках;

memoryOS — EdTech-платформа, що тренує пам’ять за допомогою гейміфікації та запатентованої технології віртуального «Палацу Пам’яті».

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SID Venture Partners входить до числа найактивніших партнерів Y Combinator, підтримавши шість стартапів, випускників цього акселератора. У фонді заявили про наміри й надалі інвестувати в проєкти на ранніх стадіях, фокусуючись на ШІ-рішеннях та інших перспективних нішах.

Венчурний фонд SID Venture Partners засновано у грудні 2021 року в Україні за ініціативою трьох аутсорсингових компаній: Sigma Software, Ideasoft та Datrics. На сьогодні до фонду долучилися 13 українських підприємців. Його діяльність спрямована на підтримку стартапів ранніх етапів розвитку як в Україні, так і за її межами, зосереджуючись на проєктах із глобальними амбіціями.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап залучив $1,6 млн для розвитку у США та ЄС. Український стартап LetsData, який застосовує штучний інтелект (ШІ) для аналізу медіа та соціальних мереж, виявлення інформаційних кампаній і оцінки їхньої загрози, залучив $1,6 млн під час pre-seed раунду фінансування.

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