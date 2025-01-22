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Український венчурний фонд інвестував у 5 стартапів

22.01.2025 19:40
Ольга Деркач
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Венчурний фонд SID Venture Partners підсумував свої досягнення за 2024 рік, оголосивши про нові інвестиції в п’ять стартапів, що спеціалізуються на охороні здоров’я, ігровій індустрії, освіті та корпоративному програмному забезпеченні

Український венчурний фонд інвестував у 5 стартапів

Український венчурний фонд інвестував у 5 стартапів Фото: freepik.com

Як повідомили AIN, ці вкладення були здійснені протягом минулого року.

На сьогодні фонд профінансував понад 30 стартапів, а загальна сума інвестицій, вкладених у компанії з України, США та інших країн з моменту його створення у грудні 2021 року, сягнула $5,5 млн.

Серед нових проєктів:

  • Burt Intelligence — AdTech-компанія, що пропонує платформу для аналізу цифрової реклами. Її рішення дозволяють видавцям отримувати аналітику в реальному часі та підвищувати ефективність витрат на рекламу. Клієнтами компанії є Vox Media та The CW Network;
  • Sepal AI (YC’24) — стартап, що розробляє навчальні дані та анотації для ШІ-моделей. До співпраці залучено понад 20 000 експертів та науковців з різних галузей;
  • GameTree — інноваційна платформа для пошуку партнерів у відео- та настільних іграх. Завдяки ШІ вона підбирає користувачів за їхніми вподобаннями, стилем гри та особистісними характеристиками. Кількість користувачів перевищує 1 мільйон;
  • Altris AI — офтальмологічний стартап, який створив платформу для автоматизованого аналізу ОКТ-сканувань. Рішення схвалено FDA (Адміністрацію по контролю якості харчових продуктів та медикаментів США) та впроваджено у понад 500 клініках;
  • memoryOS — EdTech-платформа, що тренує пам’ять за допомогою гейміфікації та запатентованої технології віртуального «Палацу Пам’яті».

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SID Venture Partners входить до числа найактивніших партнерів Y Combinator, підтримавши шість стартапів, випускників цього акселератора. У фонді заявили про наміри й надалі інвестувати в проєкти на ранніх стадіях, фокусуючись на ШІ-рішеннях та інших перспективних нішах.

Венчурний фонд SID Venture Partners засновано у грудні 2021 року в Україні за ініціативою трьох аутсорсингових компаній: Sigma Software, Ideasoft та Datrics. На сьогодні до фонду долучилися 13 українських підприємців. Його діяльність спрямована на підтримку стартапів ранніх етапів розвитку як в Україні, так і за її межами, зосереджуючись на проєктах із глобальними амбіціями.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап залучив $1,6 млн для розвитку у США та ЄС. Український стартап LetsData, який застосовує штучний інтелект (ШІ) для аналізу медіа та соціальних мереж, виявлення інформаційних кампаній і оцінки їхньої загрози, залучив $1,6 млн під час pre-seed раунду фінансування.

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Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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