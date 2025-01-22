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Американська компанія купила український стартап

22.01.2025 10:00
Ольга Деркач
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Американська платформа для фрилансерів Toptal придбала український маркетплейс YouTeam, який спеціалізується на пошуку ІТ-спеціалістів

Американська компанія купила український стартап

Американська компанія купила український стартап Фото: freepik.com

Про це повідомив співзасновник YouTeam Юрій Риф’як у своєму LinkedIn-профілі, пише Vector.

Toptal, провідний сервіс для пошуку фрилансерів, завершив придбання YouTeam — української платформи для формування ІТ-команд. Наразі фінансові умови угоди не розголошуються. Відомо, що українські венчурні фонди u.ventures і Digital Future також продали свої частки у стартапі.

Раніше, у 2018 році, YouTeam став учасником акселераційної програми Y Combinator у США. У рамках цієї програми компанія отримала $120 000 інвестицій в обмін на 7% акцій.

YouTeam — це платформа для наймання інженерів із Східної Європи та Латинської Америки. Її заснували українські підприємці Антон Міщенко, Юрій Риф’як і Микита Волошин у 2014 році. Сервіс дозволяє компаніям швидко знаходити спеціалістів для роботи над ІТ-проєктами.

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YouTeam об’єднує мережу з понад 50 000 розробників і сотень агентств, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення. Клієнтами платформи вже стали понад 250 технологічних компаній із США, Великобританії та Європи.

Придбання YouTeam стало важливим кроком для Toptal у розширенні присутності на глобальному ринку аутсорсингових ІТ-послуг.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап залучив $1,6 млн для розвитку у США та ЄС. Український стартап LetsData, який застосовує штучний інтелект (ШІ) для аналізу медіа та соціальних мереж, виявлення інформаційних кампаній і оцінки їхньої загрози, залучив $1,6 млн під час pre-seed раунду фінансування.

Раніше ми писали, що український ШІ-стартап CostCare AI залучив $500 000 інвестицій на розвиток. CostCare AI спеціалізується на впровадженні інноваційних рішень для бізнесу, спрямованих на підвищення ефективності робочої сили. Завдяки технології штучного інтелекту компанія створює «віртуальних співробітників» — системи, які допомагають вирішувати проблеми, пов’язані з неефективністю, плинністю кадрів і витратами на найм.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
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