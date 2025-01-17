Український ШІ-стартап залучив $1,6 млн для розвитку у США та ЄС

Український стартап LetsData, який застосовує штучний інтелект (ШІ) для аналізу медіа та соціальних мереж, виявлення інформаційних кампаній і оцінки їхньої загрози, залучив $1,6 млн під час pre-seed раунду фінансування

Про це повідомляється у пресрелізі компанії, пише Економічна правда.

Раунд очолив інвестиційний фонд SMOK Ventures за участю таких партнерів, як Wayra (структурний підрозділ Telefónica), Tilia Impact Ventures (з підтримкою фонду InvestEU), 1991 Ventures, Google’s Ukraine Support Fund та Startup Wise Guys.

Додатково до залучених коштів долучилися ангельські інвестори, серед яких відомі підприємці Павел Бобосіков і Марті Краткі-Кац.

Залучені інвестиції стартап LetsData планує використати для масштабування своєї технології на ринки США та ЄС.

LetsData застосовує штучний інтелект для обробки даних із понад 100 млн вебсайтів і соцмереж, охоплюючи понад 50 мов і регіонів. Система аналізує текстові та відео метадані з платформ, таких як Telegram, YouTube і TikTok.

Завдяки семантичному аналізу LetsData об’єднує та зв’язує контент із різних джерел, визначаючи цілі та координацію інформаційних кампаній. Це дозволяє виявляти до 80% більше загроз на ранніх етапах порівняно з традиційними інструментами.

Цікаве по темі: Скільки заробляють керівники стартапів — огляд

«Наша мета — стати галузевим стандартом для виявлення інформаційних операцій і змінити підхід до аналізу, надаючи організаціям можливість швидко та ефективно реагувати на загрози», — зазначила співзасновниця LetsData Ксенія Іллюк.

Партнер 1991 Ventures і CEO 1991 Accelerator Віктор Гурський зазначає, що інформаційні атаки становлять постійну небезпеку для урядів, бізнесу та організацій, оскільки націлені на найважливіші ресурси — довіру, репутацію та громадську думку.

«LetsData орієнтується не лише на інформаційні операції між країнами, як у випадку росії та України. Їхній ринок значно ширший — медіа, журналісти, уряди, військові структури й навіть звичайні громадяни. Це дає стартапу потенціал стати компанією з мільярдною капіталізацією», — зазначає Гурський.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап CostCare AI залучив $500 000 інвестицій на розвиток. CostCare AI спеціалізується на впровадженні інноваційних рішень для бізнесу, спрямованих на підвищення ефективності робочої сили. Завдяки технології штучного інтелекту компанія створює «віртуальних співробітників» — системи, які допомагають вирішувати проблеми, пов’язані з неефективністю, плинністю кадрів і витратами на найм.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо найкращий український стартап 2024 року

Два українські стартапи потрапили до списку GSV 150

В Україні створили каталог 100 найкращих стартапів