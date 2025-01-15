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Український стартап залучив $500 000

15.01.2025 11:00
Ольга Деркач
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Український ШІ-стартап CostCare AI залучив $500 000 інвестицій на розвиток

Український стартап залучив $500 000

Український стартап залучив $500 000 Фото: freepik.com

Про це повідомив співзасновник та технічний директор (CTO) компанії Андрій Вареник у своєму LinkedIn.

«Ще місяць тому ми з Полом Вахтелем обговорювали тему підняття інвестицій у наш бізнес. Плюси/мінуси, що будемо робити з цими коштами, як це вплине на розвиток продукту і т.д, — пише Вареник. —  І ось зараз це наша нова реальність: 500 000$ ангельських інвестицій на розвиток нашого AI стартапу CostCare AI».

CostCare AI спеціалізується на впровадженні інноваційних рішень для бізнесу, спрямованих на підвищення ефективності робочої сили. Завдяки технології штучного інтелекту компанія створює «віртуальних співробітників» — системи, які допомагають вирішувати проблеми, пов’язані з неефективністю, плинністю кадрів і витратами на найм. Віртуальні співробітники інтегруються в робочі процеси, оптимізують їх та забезпечують стабільно високі результати.

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За словами Вареника, залучені кошти компанія використає на розвиток технологія та на розширення команди. Пошуки нових професіоналів у команду вже розпочалися.

«В CostCare AI ми створюємо AI Sales Manager для social commerce ніши. І бачимо величезний потенціал застосування ШІ в цьому секторі», — написав Вареник.

Нагадаємо, що названо найкращий український стартап 2024 року. Фонд розвитку інновацій (Український фонд стартапів) визначив найкращий стартап цього року. Ним став Buntar Aerospace.

Раніше ми писали, що два українські стартапи потрапили до списку GSV 150. Щоб відібрати GSV 150, GSV оцінив понад 2 500 глобальних компаній за підтримки венчурних та приватних інвесторів, використовуючи масштаби доходу, зростання доходу, охоплення користувачів, географічної диверсифікації та профілю рентабельності.

Крім того, 11 українських стартапів отримали €110 000 від Seeds of Bravery. Відібрані компанії отримали до 10 000 євро на підтримку своїх бізнес- чи інноваційних сервісів.  Переможці також отримають можливості для подальшого розвитку завдяки участі у програмах не фінансової підтримки від Seeds of Bravery.

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
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