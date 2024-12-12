11 українських стартапів отримали €110 000 від Seeds of Bravery 

11 стартапів отримали фінансову підтримку в розмірі до 10 000 євро в рамках програми Seeds of Bravery

Про це повідомив європейський консорціум Seeds of Bravery у своєму Telegram.

«Раді повідомити, що 11 стартапів програми «Інноваційні послуги» від Seeds of Bravery отримали фінансування на загальну суму до 110 000 євро», — написали в Seeds of Bravery.

До списку увійшли:

Releaf Paper

SmartZavod

Versi Bionics

StackBooster

BUD TUT

Aligned

Generect

Botreba marketplace

Happy Monday

Telediagnostic Oranta-AO

PRE-ORDER

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Відібрані компанії отримали до 10 000 євро на підтримку своїх бізнес- чи інноваційних сервісів. Переможці також отримають можливості для подальшого розвитку завдяки участі у програмах не фінансової підтримки від Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що український стартап Frontline залучив $100 000 від Startup Wise Guys. Український стартап Frontline, який спеціалізується на оборонних технологіях, отримав інвестицію у розмірі $100 000 від естонського акселератора Startup Wise Guys. Ці кошти будуть спрямовані на розширення виробництва дронів. Фінансування дозволить команді значно збільшити масштаби виробництва в Україні, прискорити процес розробки нових рішень та розширити міжнародну співпрацю.

Раніше ми писали, що USF та Мінцифри шукають стартапи, які представлять Україну на TechChill 2025. Всі стартапи-учасники матимуть можливість: залучити інвестиції: переможці конкурсу Fifty Founders Battle залучають до €10,6 млн; презентувати свої інновації міжнародним інвесторам та партнерам; вийти на європейські ринки та масштабувати свій стартап.

Крім того, українські стартапи потрапили до списку 250 швидкозростаючих у Європі. Для складання рейтингу команда Sifted у партнерстві із Zoom використовувала власні дані та документи компаній для виявлення стартапів, що швидко зростають. Заявки приймалися з 1 лютого до 15 листопада.

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