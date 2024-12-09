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USF та Мінцифри шукають стартапи, які представлять Україну на TechChill 2025

09.12.2024 19:00
Ольга Деркач
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Український фонд стартапів (USF) та Міністерство цифрової трансформації України шукаю стартапи, які представлять нашу країну на TechChill 2025

USF та Мінцифри шукають стартапи, які представлять Україну на TechChill 2025

USF та Мінцифри шукають стартапи, які представлять Україну на TechChill 2025 Фото: t.me/usfofficial

Про це повідомив USF на у своєму Telegram-каналі.

Всі стартапи-учасники матимуть можливість:

  • залучити інвестиції: переможці конкурсу Fifty Founders Battle залучають до €10,6 млн;
  • презентувати свої інновації міжнародним інвесторам та партнерам;
  • вийти на європейські ринки та масштабувати свій стартап.

Критерії відбору:

  • стартап, зареєстрований в Україні та позиціонує себе як український;
  • розроблений робочий прототип;
  • TRL 5+ та готовність до інвестицій або пілотних проєктів.

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Подати заявку можна за посиланням. Дедлайн подачі: 18 грудня.

Організаторами участі української делегації є Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів та YEP Accelerator за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery та TechChill.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн. У 2025 році стартап має намір отримати ще $1 млн фінансування. Ці кошти планують спрямувати на вдосконалення функціоналу платформи, розширення можливостей штучного інтелекту, а також підготовку до масштабування проєкту.

Раніше ми писали, що інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise. Згідно з умовами угоди, Олексій Сидоров та двоє інших співзасновників проєкту, Дмитро Радковський і Адітя Мехта, допоможуть передати Slise новому власнику та покинуть компанію. Команда проєкту у повному складі продовжить роботу над своїм новим продуктом — Dise.app. Це CRM-система для криптовалютних команд в Telegram на основі штучного інтелекту.

Крім того, український ШІ-стартап отримав міжнародну премію. Ця перемога стала знаковою віхою для української медтех-індустрії, підтверджуючи здатність наших команд створювати революційні інновації. Вони не лише змінюють підходи до охорони здоров’я, а й визначають його майбутнє на глобальному рівні.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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