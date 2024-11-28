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Україна долучилась до Європейського альянсу стартапів націй

28.11.2024 9:40
Дарія Шуть
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Україна офіційно з’явилась на мапі інноваційних країн Європейського альянсу стартапів націй (ESNA)

Україна долучилась до Європейського альянсу стартапів націй

Український фонд стартапів повідомив, що став членом ESNA — міжнародної спільноти, яка формує майбутнє інноваційної Європи.

Європейський альянс стартапів націй (ESNA) — це ініціатива, що об’єднує 26 країн ЄС, Ісландію та Україну. Головна мета — створити найкращі умови для інновацій і розвитку стартап-екосистем, визначаючи стандарти та практики для зміцнення позицій Європи як світового центру інновацій.

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Завдяки членству в ESNA Україна отримуватиме підтримку в розвитку стартап-екосистеми через реалізацію 8 ключових стандартів альянсу: від доступу до фінансування до інновацій у регуляторному складнику. Всі вони спрямовані на те, щоб країни-члени стали «стартап-націями».

Серед інструментів, якими ESNA допомагатиме Україні:

  • Обмін найкращими практиками зі Стратегії розвитку стартапів ЄС.
  • Надання технічної підтримки для впровадження конкретних змін.
  • Підвищення конкурентоспроможності екосистеми стартапів.
  • Визначення найкращих практик щодо політики стартапів.
  • Надання технічної підтримки для впровадження цих практик.
  • Моніторинг прогресу в досягненні цілей.

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«Україна продовжує демонструвати свою стійкість, інноваційний дух та готовність бути важливим гравцем на європейській технологічній арені. Разом із ESNA ми формуємо майбутнє без кордонів для стартапів та інновацій!» — зазначають в Українському фонді стартапів.

Водночас членство в ESNA створює для України нові можливості, зокрема:

  • доступ до європейських інвестиційних програм;
  • можливості міжнародної експертизи;
  • розширення мережі партнерств;
  • посилення глобального впливу українських технологічних рішень.

Нагадаємо, що український стартап Bavovna залучив $1,7 млн. Основним інвестором став Presto TechHorizons, за участі Network VC, Allied VC та інших ангельських інвесторів. На сьогоднішній день компанія залучила $2,7 млн і успішно закрила фінансування на стадії seed.

Крім того, український стартап Releaf PAPER відкрив виробництво у Парижі. Releaf PAPER — стартап, який розробив технологію виробництва паперу з опалого листя, відкрив своє перше виробництво у Парижі. Це виробництво стало першим в світі.

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Рубрики: СтартапиЄвропаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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