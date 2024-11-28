Україна долучилась до Європейського альянсу стартапів націй

Україна офіційно з’явилась на мапі інноваційних країн Європейського альянсу стартапів націй (ESNA)

Український фонд стартапів повідомив, що став членом ESNA — міжнародної спільноти, яка формує майбутнє інноваційної Європи.

Європейський альянс стартапів націй (ESNA) — це ініціатива, що об’єднує 26 країн ЄС, Ісландію та Україну. Головна мета — створити найкращі умови для інновацій і розвитку стартап-екосистем, визначаючи стандарти та практики для зміцнення позицій Європи як світового центру інновацій.

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Завдяки членству в ESNA Україна отримуватиме підтримку в розвитку стартап-екосистеми через реалізацію 8 ключових стандартів альянсу: від доступу до фінансування до інновацій у регуляторному складнику. Всі вони спрямовані на те, щоб країни-члени стали «стартап-націями».

Серед інструментів, якими ESNA допомагатиме Україні:

Обмін найкращими практиками зі Стратегії розвитку стартапів ЄС.

Надання технічної підтримки для впровадження конкретних змін.

Підвищення конкурентоспроможності екосистеми стартапів.

Визначення найкращих практик щодо політики стартапів.

Надання технічної підтримки для впровадження цих практик.

Моніторинг прогресу в досягненні цілей.

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«Україна продовжує демонструвати свою стійкість, інноваційний дух та готовність бути важливим гравцем на європейській технологічній арені. Разом із ESNA ми формуємо майбутнє без кордонів для стартапів та інновацій!» — зазначають в Українському фонді стартапів.

Водночас членство в ESNA створює для України нові можливості, зокрема:

доступ до європейських інвестиційних програм;

можливості міжнародної експертизи;

розширення мережі партнерств;

посилення глобального впливу українських технологічних рішень.

Нагадаємо, що український стартап Bavovna залучив $1,7 млн. Основним інвестором став Presto TechHorizons, за участі Network VC, Allied VC та інших ангельських інвесторів. На сьогоднішній день компанія залучила $2,7 млн і успішно закрила фінансування на стадії seed.

Крім того, український стартап Releaf PAPER відкрив виробництво у Парижі. Releaf PAPER — стартап, який розробив технологію виробництва паперу з опалого листя, відкрив своє перше виробництво у Парижі. Це виробництво стало першим в світі.

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