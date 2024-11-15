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Український стартап Bavovna залучив $1,7 млн

15.11.2024 18:40
Ольга Деркач
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Український стартап Bavovna.AI, розробник автономних навігаційних систем для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), оголосив про закриття late-seed раунду на суму $1,7 млн

Український стартап Bavovna залучив $1,7 млн

Український стартап Bavovna залучив $1,7 млн Фото: pexels.com

Основним інвестором став Presto TechHorizons, за участі Network VC, Allied VC та інших ангельських інвесторів. На сьогоднішній день компанія залучила $2,7 млн і успішно закрила фінансування на стадії seed.

Технології подвійного призначення на основі штучного інтелекту (ШІ), розроблені Bavovna, дозволяють ультрафіолетовим приладам безпечно і точно працювати в умовах відсутності GPS і загрози радіоелектронної боротьби (РЕБ), без карт і зв’язку з транспортними засобами.

Новаторські рішення компанії вирішують критичні проблеми, з якими стикаються оборонні та комерційні оператори ультрафіолетових літальних апаратів у повітряному, наземному та підземному просторах.

Провідний інвестор Presto Tech Horizons має великий досвід у фінансуванні інноваційних глибоких технологій і технологій подвійного призначення. Він надає компанії Bavovna капітал у поточному та майбутніх раундах інвестування, а також відкриває доступ до широкої мережі клієнтів і партнерів як у комерційному, так і в оборонному секторах.

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«Ми розглядаємо цю інвестицію як стратегічне партнерство між Presto Tech Horizons і Bavovna, — сказав партнер фонду Премисл Рубес. — Ноу-хау Presto у сфері побудови мереж і компаній ідеально узгоджуються з можливостями Bavovna, щоб принести швидкість передових інновацій у додатки подвійного призначення, в той час як наш досвід у швидкому розвитку глибоких технологій сприятиме масштабуванню Bavovna. У той же час, ми розглядаємо Bavovna як цінний ресурс для інших стартапів у нашому портфелі».

Максим Прасолов, співзасновник і директор з розвитку компанії Bavovna, підкреслив важливість партнерства з Presto Tech Horizons, наголошуючи, що ця співпраця має значно ширший вплив, ніж просто фінансування.

«Партнерство з Presto Tech Horizons — це стратегічний крок, який виходить за рамки інвестицій, — сказав Прасолов. — Капітал, досвід та мережеві можливості Presto прискорять наше зростання до лідерських позицій в автономних системах. Ми також маємо честь ділитися своїм досвідом для підтримки інших стартапів подвійного призначення, які орієнтуються в оборонному ландшафті».

Наприкінці 2023 року Bavovna закінчила програму US Air Force Labs / Mass Challenge і відома своїми інноваційними програмними та апаратними рішеннями в галузі ультрафіолетового випромінювання. Bavovna стала першим українським стартапом, який потрапив до цієї програми.

Нагадаємо, що український стартап Vidar Systems залучив $450 000 фінансування. Український оборонний стартап Vidar Systems, який виготовляє акустичні системи, що виявляють вогневі позицій артилерії та мінометів ворога, залучив $450 000 фінансування.

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За матеріалами: Bavovna.

Рубрики: СтартапиГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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