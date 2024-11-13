Український стартап Vidar Systems залучив $450 000 фінансування

Український оборонний стартап Vidar Systems, який виготовляє акустичні системи, що виявляють вогневі позицій артилерії та мінометів ворога, залучив $450 000 фінансування

Розробники технології залучили $450 000 від ангельських інвесторів та венчурного фонду із Чехії — Presto Ventures. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Знайомство з венчурним фондом відбулося на Іnvest Demo Day, який організував Brave1. Оборонний кластер постійно презентує інвесторам українські defense tech-компанії та допомагає розібратися, як влаштований ринок. Завдяки Brave1 інвестори знаходять перспективні технології, у які їм цікаво вкладати кошти, а топові розробки отримують фінансування», — написав Федоров.

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Однією з таких компаній стала Vidar Systems. Вони планують інвестувати $450 000 у розширення команди та масштабування продукту, щоб зробити його ще більш зручним для використання в бойових умовах.

«Круто, коли українські розробники залучають такі суми. Це доводить, що наш defense tech розвивається з неймовірною швидкістю», — додав Федоров.

Нагадаємо, що 12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024. Українські стартапи представили свої проєкти в рамках Українського павільйону на TC Disrupt, виступили з пітчами на головній сцені та провели понад 100 зустрічей з інвесторами й глобальними компаніями, такими як TMT Investment, Network VC, AI Venture Corporation та іншими.

Раніше ми писали, що український стартап-єдиноріг Grammarly став резидентом Дія.City. Grammarly — онлайн-платформа на базі штучного інтелекту, створена в Україні для допомоги у спілкуванні англійською мовою, запущена у 2009 році. Компанію заснували українці Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер.

Крім того, уряд запустить інструмент для підтримки стартапів з ШІ та блокчейну. Українські стартапи матимуть можливість отримати всебічний аудит, а також індивідуальні консультації та рекомендації для розробки та просування своїх продуктів в умовах нестабільного законодавства.

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