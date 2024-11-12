Український фонд Roosh Ventures проінвестував в американський стартап

Американський MedTech-стартап Toothio залучив додаткові $5 млн інвестицій, частину з яких надав український фонд Roosh Ventures

Сума внеску від Roosh Ventures не розкривається, хоча зазвичай їхні інвестиції варіюються від $100 000 до $1 млн, пише AIN.UA.

Основними інвесторами цього раунду стали NVP Capital та Craft Ventures. До фінансування також долучилися такі фонди, як Rho Capital, Marketplace Capital, Burst Capital, Revere Partners, Karman Ventures, Az Crown і Connexa Capital.

Стартап планує розширити свою діяльність ще у восьми штатах США, включаючи міста Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Портленд, Сіетл, Балтимор, Шарлотт та Орландо.

Стартап Toothio, заснований у 2021 році, створив маркетплейс для управління персоналом у стоматологічній сфері, що дозволяє клінікам знаходити сертифікованих стоматологічних гігієністів, асистентів і рецепціоністів. Платформа надає доступ до понад 30 000 фахівців для приватних стоматологічних клінік та організацій з надання стоматологічних послуг (DSO).

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Алгоритм Toothio автоматично підбирає рекомендованих професіоналів з доступними робочими змінами, що знаходяться неподалік. Заповнюваність вільних змін досягає 97%, що дозволяє стоматологічним клінікам і DSO ефективніше організовувати робочий процес та підтримувати високі стандарти обслуговування пацієнтів.

У релізі також зазначено, що фінансування та розширення на ринку стали можливими завдяки стрімкому розвитку компанії: лише у 2024 році до платформи приєдналося понад 15 000 нових фахівців. З моменту заснування Toothio демонструє щорічне зростання на рівні 300%.

Roosh Ventures — це український венчурний фонд, що спеціалізується на інвестиціях у перспективні технологічні стартапи на ранніх етапах їхнього розвитку. Портфель фонду охоплює компанії з різних секторів, з акцентом на корпоративні SaaS-рішення, фінтех, геймінг і продукти, пов’язані зі штучним інтелектом (ШІ).

Нагадаємо, що американська компанія придбала український ШІ-стартап elai.io. Elai.io — революційна платформа для перетворення тексту у відео на основі штучного інтелекту (ШІ), яка швидко генерує цікавий відеоконтент для навчання з інтерактивним відтворенням на екрані, простими у використанні інструментами творчої студії та розширеними можливостями навчання на основі аватарів, включаючи створення власних аватарів та клонування голосу.

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