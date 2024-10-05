Топ-10 найдорожчих у світі стартапів у 2024 році — рейтинг

Станом на травень 2024 року у світі налічується понад 1200 стартапів-єдинорогів — приватних компаній, вартість яких перевищує $1 млрд. Ми розглянемо 10 найдорожчих з них

Згідно з даними трекера The Complete List of Unicorn Companies від CB Insights, станом на 30 вересня компанія ByteDance, що володіє TikTok, залишається найдорожчим єдинорогом у світі з оцінкою в $225 млрд.

Друге місце займає SpaceX Ілона Маска, яка оцінюється у $200 млрд. Космічна компанія продовжує вражати своїми амбітними проєктами, такими як Starship – багаторазова транспортна система, призначена для польотів на Місяць та Марс. SpaceX активно конкурує з Blue Origin Джеффа Безоса та Virgin Galactic Річарда Бренсона у космічних перегонах, що сприяє розвитку приватного сектору космічних досліджень.

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Трійку лідерів замикає компанія штучного інтелекту OpenAI, збільшивши свою оцінку більш ніж удвічі з січня 2024 року та досягнувши позначки у $80 млрд. Успіх OpenAI, творця ChatGPT та DALL-E 3, безпосередньо пов’язаний з бурхливим розвитком генеративного ШІ.

Перелік усієї десятки найдорожчих у світі компаній-єдинорогів можна побачити на інфографіці.

Цікаво, що ByteDance також активно розвивається в напрямку ШІ. У травні цього року компанія запустила набір великих мовних моделей (LLM) під брендом Doubao, наслідуючи приклад технологічних гігантів, як-от Meta та Alphabet. Це може ще більше зміцнити позиції ByteDance як лідера серед єдинорогів.

Важливо зазначити, що термін «стартап» не завжди точно описує компанії-єдинороги, особливо такі великі та впливові, як SpaceX, ByteDance та OpenAI. Ці компанії вже давно вийшли за межі типового стартапу і перетворилися на ключових гравців на глобальному ринку.

Нагадаємо, що ІТ-компанія Creatio стала шостим українським єдинорогом. Компанія Creatio, глобальний розробник no-code платформи для автоматизації бізнес-процесів та CRM, залучає $200 млн капіталу при оцінці $1,2 млрд. Отримані кошти будуть спрямовані на посилення глобальної експансії компанії.

Також раніше ми писали, як знайти компанію-єдинорога та інвестувати в неї.

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За матеріалами Liga.net