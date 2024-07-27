Як знайти компанію-єдинорога та інвестувати в неї

Що спільного між Google (у 1990-х), Grammarly, Quibi та Jawbone? Усі чотири компанії на певному етапі свого стартапу оцінювалися у понад $1 млрд. Вони були тими, кого на Волл-стріт зараз називають компаніями-єдинорогами

І хоча оцінка у понад $1 млрд на ранній стадії може зачарувати деяких інвесторів, такі величезні обсяги капіталу не гарантують успішного результату.

З цих чотирьох компаній найбільш потужно розвиваються Google і Grammarly, які стали основними гравцями в сучасному цифровому світі. Quibi (стрімінговий сервіс) і Jawbone (виробник бездротових пристроїв), однак, швидко пройшли шлях від колиски до труни. Те ж саме можна сказати й про гроші, які стоять за кожною компанією.

Небагато компаній досягають статусу єдинорога, хоча вигоди від інвестицій в одну з них потенційно можуть бути надзвичайними. Але існують і ризики, і щоб відрізнити хорошу інвестицію від поганої, потрібен ретельний аналіз (і, можливо, трохи везіння).

Що таке компанія-єдиноріг?

Компанія-єдиноріг — це приватний стартап, який був оцінений у понад $1 млрд. Деякі компанії-єдинороги вирішують вийти на біржу шляхом первинного публічного розміщення акцій (IPO), інші — залишаються приватними, використовуючи раунди фінансування, щоб уникнути публічності, а треті – стають об’єктами поглинання більшими компаніями. Згадайте придбання Alphabet YouTube або купівлю Meta Platforms WhatsApp; обидві компанії були оцінені в мільярди.

Перевищення позначки в $1 млрд

Венчурні капіталісти та приватні інвестори визначають вартість компанії під час раундів фінансування. Ці оцінки базуються на таких факторах, як ринковий потенціал, темпи зростання, здатність до інновацій та лідерство компанії, а також на інших показниках.

У багатьох випадках такі компанії на ранніх стадіях не були протестовані ринком принаймні не в тому масштабі, в якому їхні початкові інвестори передбачають успіх. Тому ранні раунди фінансування — це ставка на загальний потенціал компанії та її майбутнє зростання.

У рідкісних випадках сума залученого капіталу, або оцінка, яку ці інвестори проводять понад залучений капітал, може перевищувати $1 млрд, що й робить компанію “єдинорогом”.

Характеристики стартапів-єдинорогів

Коли приватні інвестори вливають у компанію достатньо капіталу, щоб підняти її оцінку вище $1 млрд, це, швидше за все, відбувається тому, що вони бачать у компанії потенціал для значного зростання і здатність приносити надприбутки.

Незалежно від галузі чи сектору, єдинороги, як правило, мають характеристики, які відрізняють їх від більшості стартапів:

Підривні інновації. Більшість єдинорогів мають продукт або послугу, що змінюють правила гри, які можуть не тільки порушити статус-кво галузі, але й революціонізувати спосіб її функціонування.

Більшість єдинорогів мають продукт або послугу, що змінюють правила гри, які можуть не тільки порушити статус-кво галузі, але й революціонізувати спосіб її функціонування. Перевага першопрохідця. Багато стартапів-єдинорогів першими виводять продукт або послугу на ринок, заробляючи на новоствореному попиті та утверджуючи свої бренди серед споживачів.

Багато стартапів-єдинорогів першими виводять продукт або послугу на ринок, заробляючи на новоствореному попиті та утверджуючи свої бренди серед споживачів. Орієнтовані на B2C. Близько 60% стартапів-єдинорогів продають безпосередньо споживачам. Це дозволяє їм розвивати сильну споживчу базу та бренд, які є важливими для стимулювання зростання.

Близько 60% стартапів-єдинорогів продають безпосередньо споживачам. Це дозволяє їм розвивати сильну споживчу базу та бренд, які є важливими для стимулювання зростання. Технічно підковані та ефективні. Багато стартапів-єдинорогів з’являються у сфері, пов’язаній з технологіями. Вони або впроваджують нові технології, або переймають нові технології для створення життєздатних продуктів, які можна швидко адаптувати до ринкового попиту.

Багато стартапів-єдинорогів з’являються у сфері, пов’язаній з технологіями. Вони або впроваджують нові технології, або переймають нові технології для створення життєздатних продуктів, які можна швидко адаптувати до ринкового попиту. Спрямовані на зростання. Стартап повинен мати амбітну стратегію зростання, щоб залучити рівень фінансування, який підніме його до статусу єдинорога.

Як розпізнати компанію-єдинорога

Виявити компанію-єдинорога відносно легко. Кілька великих новинних сайтів, таких як The Wall Street Journal, Fortune, CNN Business та PitchBook відстежують і публікують інформацію про компанії-єдинороги. Виявити їх легко, а от інвестувати в них дещо складніше.

Ранні раунди фінансування здебільшого закриті. Якщо ваш чистий капітал не є достатньо високим, щоб отримати статус акредитованого інвестора, ранні раунди приватного фінансування недоступні, а це означає, що вам доведеться чекати на вихід компанії на IPO, щоб отримати доступ до її акцій.

Попри те, що ви пропустите ранні раунди приватного фінансування, ваша кінцева вигода може бути значною. Звісно, ваші втрати також можуть бути значними, якщо ви підтримаєте не того єдинорога, особливо якщо ринок не погодиться з оцінкою у понад $1 млрд.

IPO єдинорогів можуть бути надзвичайно волатильними. Візьмемо, наприклад, компанію Meta (META), тоді відому як Facebook. “Супер-єдиноріг” вартістю $104 млрд дебютував на біржі Nasdaq у травні 2012 року. Після початкової ціни розміщення у $38 за акцію, протягом наступних п’яти місяців акції Meta різко впали, втративши понад половину своєї вартості, досягнувши мінімуму у $17,55 за акцію у вересні. Але трохи більш як десять років потому ринкова капіталізація Meta досягла позначки в $1 трлн.

Належна перевірка має вирішальне значення. Не всі єдинороги мають значний послужний список, щоб продемонструвати життєздатні фундаментальні показники. У ситуаціях, коли інформації бракує, вам, можливо, доведеться думати як ангельський інвестор і виконувати обтяжливу роботу самостійно:

Проведення власного дослідження засновників і спонсорів.

Перегляд всіх документів і матеріалів, доступних для громадськості.

Зберіть якомога більше інформації про бізнес-план компанії та її продукти та послуги.

Ви також можете провести деякі галузеві дослідження — SWOT-аналіз, оцінку конкурентних переваг компанії або створення нового ринку — щоб оцінити, як вона може конкурувати з потенційними конкурентами.

Детальніше про це в нашій статті “Фундаментальний аналіз: як він може допомогти визначити вартість акцій.”

Потрапити на перший щабель компанії, що розвивається, може бути настільки ж корисним, наскільки й ризикованим. Хоча мільярдні інвестиції свідчать про впевненість у довгострокових перспективах стартапу, це не означає, що треба робити великі ставки.

Якщо ви зацікавлені в інвестуванні в публічну компанію-єдинорога, придбання акцій з акцентом на диверсифікацію, збалансованість портфеля та управління ризиками є, мабуть, найрозумнішим способом.

Ви навіть можете розглянути можливість інвестування в біржовий фонд (ETF) або взаємний фонд, який володіє акціями компанії-єдинорога, що вас цікавить. Підходячи до інвестування через ці інструменти, ви все ще можете отримати вигоду від зростання, мінімізуючи збитки, які може принести поганий “єдиноріг”.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами britannica.com