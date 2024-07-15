У тіні техногігантів: які компанії можуть виграти від буму ШІ

Микита Гуппал

Інвестиційний експерт

«Стрімкий розвиток штучного інтелекту охоплює всі аспекти нашого життя, від автоматизації виробництва до медичних діагнозів і персоналізованої реклами. Таке зростання ШІ не може обійтися без великих та потужних дата-центрів, що зазвичай потрапляють у тінь техногігантів, як-от NVIDIA, AMD, Google, Amazon. Проте компанії, що забезпечують енергопостачання, охолодження та безпеку дата-центрів, мають великий потенціал, і це стосується різних галузей. Якими є ці перспективні компанії та де інвестору очікувати прибуток від розвитку штучного інтелекту» — розповів інвестиційний експерт Микита Гуппал.

Перспективи енергетичного сектору

Зростання попиту на дата-центри вимагає збільшення їх будівництва та забезпечення, що вимагає великої кількості ресурсів, в тому числі й енергетичних. Наприклад, у Чикаго очікують збільшення енергоспоживання на 900%, що можна порівняти з потужністю чотирьох атомних електростанцій. Компанії Exelon Corp. та Southern Co., прогнозують суттєве збільшення продажів електроенергії завдяки попиту на їхні послуги.

Ці тенденції пояснюють, чому Goldman Sachs створила інвестиційні портфелі Power Up America та Data Center Equipment, що спрямовані на компанії, які є постачальниками електроенергії й обладнання для дата-центрів. У 2024 році вони демонструють значне зростання, оскільки інвестори шукають можливості заробітку на розвитку ШІ.

Goldman Sachs відзначає зростання популярності цих портфелів серед інвесторів у порівнянні з іншими секторами. Це підкреслює важливість комунальних послуг та інфраструктурних компаній у новій енергетичній парадигмі, що сформована розвитком AI.

Зростання попиту на дата-центри

Дата-центри набувають ключового значення у зберіганні інформації в умовах зростання популярності штучного інтелекту. Аналітики відзначають, що ці центри стають одними з найперспективніших бенефіціарів AI-революції. Тед Мортонсон, директор та технічний стратег компанії Baird, підкреслює, що нова архітектура генеративного ШІ потребує оновлення інфраструктури вартістю в $1 трлн. За його словами, ми лише на початку цього процесу.

Ці інвестиції необхідні для забезпечення ефективності та надійності обробки даних, а також для підтримки інтенсивних обчислювальних вимог сучасних ШІ-систем. Зростання попиту на потужності дата-центрів стимулює розвиток супутніх технологій, таких як хмарні обчислення, системи зберігання великих даних та мережеві інфраструктури. Це створює нові можливості для інвесторів та компаній у даній галузі. За прогнозами аналітиків, попит на дата-центри до 2030 року як мінімум зросте вдвічі.

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Експерти описують це так: «Уявіть собі задушливу, безвіконну кімнату з рядами серверів, де тисячі комп’ютерів працюють одночасно, а масивні вентилятори намагаються охолодити простір. Поруч будують новий дата-центр, і будівельні компанії ледве встигають задовольняти попит.

Інвестори, які шукають REIT, що міг би спеціалізуватися на нерухомості для дата-центрів можуть розглянути Digital Realty Trust.

Для тих, хто формує свій портфель виключно з ETF раджу розглянути ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure.

Якщо ж розглядати окремі компанії які ще можуть виграти від буму ШІ, то аналітики виділяють наступні:

ServiceNow (NOW)

Компанія надає комплексні рішення для автоматизації інтелектуальни»х робочих процесів для цифрових бізнесів у Північній Америці, Європі, на Близькому Сході, в Африці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та на міжнародному рівні. Компанія керує платформою Now, яка забезпечує повну цифрову трансформацію, що включає штучний інтелект, машинне навчання, роботизовану автоматизацію процесів, аналіз ефективності та інструменти для співпраці та розробки.

Juniper Networks (JNPR)

Juniper Networks, Inc. проєктує, розробляє та продає мережеві продукти та послуги по всьому світу, й пропонує широкий спектр рішень для маршрутизації, комутації та безпеки мереж. Компанія також надає програмне забезпечення як послугу (SaaS), технічну підтримку, обслуговування, професійні послуги, а також освітні та навчальні програми.

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ABM Industries Incorporated (ABM)

ABM Industries Incorporated надає комплексні рішення для різних об’єктів, інфраструктури та окремі мобільні рішення у США та на міжнародному рівні. Компанія працює через декілька сегментів: Business & Industry, Manufacturing & Distribution, Education, Aviation, та Technical Solutions.

Fabrinet (FN)

Fabrinet надає послуги з оптичного пакування та точного виробництва у Північній Америці, Азії та Європі. Компанія займається проєктуванням процесів, управлінням постачанням, виготовленням, монтажем друкованих плат, інтеграцією, збіркою та тестуванням. Fabrinet виробляє активні оптичні кабелі для дата-центрів та різні типи лазерів (твердотілі, діодні, газові, волоконні), що застосовуються у напівпровідниковій обробці, біотехнологіях, медичному обладнанні, метрології та обробці матеріалів.

Super Micro Computer (SMCI)

Super Micro Computer, також відома як Supermicro, є компанією, яка спеціалізується на виробництві та постачанні високопродуктивних комп’ютерних серверів, систем зберігання даних та інших комп’ютерних компонентів.

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ШІ-революція спричиняє різку зміну парадигми бізнесу та інвестицій

Бум штучного інтелекту відкриває величезні можливості для компаній, що займаються інфраструктурою та підтримкою технологій ШІ. Окрім відомих технологічних гігантів, значну вигоду можуть отримати менш очевидні, але не менш важливі гравці ринку, зокрема компанії, що забезпечують роботу дата-центрів та надають необхідні інфраструктурні послуги.

Ключові бенефіціари

Енергетичні компанії та комунальні послуги:

Компанії очікують зростання попиту на електроенергію для дата-центрів, що відкриває нові перспективи для комунальних компаній.

Компанії Exelon Corp. та Southern Co., прогнозують значне зростання продажів електроенергії завдяки великому попиту.

Будівельні та інфраструктурні компанії:

Будівництво нових дата-центрів та розширення наявних об’єктів створює попит на будівельні послуги та матеріали.

Goldman Sachs виділяє спеціалізовані інвестиційні портфелі для таких компаній, що демонструють значне зростання.

Виробники обладнання та технологій для дата-центрів:

Компанії, що постачають обладнання для дата-центрів, наприклад, Super Micro Computer, можуть отримати значну вигоду від збільшення попиту на свої продукти.

Інвестори активно шукають можливості в цьому секторі, оскільки очікується значне зростання обсягів продажів.

Постачальники послуг з обслуговування та підтримки дата-центрів:

Компанії, що надають послуги з технічного обслуговування, інтеграції та управління, наприклад, ABM Industries, також можуть виграти від попиту, що зростає, на їхні послуги.

Розвиток ШІ призводить до збільшення потреб у високотехнологічній інфраструктурі, що створює нові можливості для широкого спектра компаній, від енергетичних та будівельних до виробників технологій та постачальників послуг. Інвестори, які зосереджуються на цих секторах, можуть очікувати можливих значних вигод у найближчі роки. Слід завжди зберігати холодний розум та проводити додаткові власні спостереження перед тим як інвестувати в ту, чи іншу компанію. Не забувайте співвідносити свій ризик-профіль та стратегію з можливими інвестиційними ідеями.

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