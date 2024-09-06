Заснований українцями стартап став єдинорогом

Технологічна платформа для оренди та управління нерухомістю Rentberry, заснована українцями, успішно завершила раунд фінансування серії А, у якому залучила $90 млн

В інвестиційному раунді взяли участь фонди Berkeley Hills Capital та GTM Capital, що підняло загальну оцінку компанії до $1 млрд, повідомили AIN представники компанії.

Rentberry став сьомим українським стартапом, який досяг статусу «єдинорога», приєднавшись до таких компаній, як Creatio, GitLab, People.ai, Grammarly, Unstoppable Domains та airSlate.

Отримані інвестиції дозволять платформі вдосконалювати функціонал, розширювати глобальну присутність та досліджувати нові напрямки на ринку нерухомості.

Хоча штаб-квартира Rentberry знаходиться в Сан-Франциско, основна частина команди складається з українських спеціалістів. Компанія продовжує активно розширюватися, зокрема, пропонуючи послуги з оренди на середні терміни та впроваджуючи модульні будинки на ринках США, Європи та Азії.

Цікаве по темі: Мінцифри презентувало стартап, який представлятиме Україну на Startup World Cup

Крім того, стартап Rentberry розглядає можливість придбання збанкрутілої компанії WeWork, вартість якої оцінюють у $550-650 млн.

«Ми перебуваємо на порозі нової ери, коли гнучкість у житлових і робочих просторах стає надзвичайно важливою. Можливе придбання WeWork ідеально відповідає нашому баченню пропонувати безперервний досвід для людей, які шукають динамічні, адаптивні простори для життя і роботи», — каже співзасновник Rentberry Олексій Любинський.

Rentberry — це інноваційна платформа для оренди та управління нерухомістю, заснована в 2015 році українськими підприємцями Олексієм Любинським, Лілією Остапчук, Олександром Котовсковим та Денисом Голубовським.

У Rentberry інвестували низка провідних венчурних фондів, таких як 369 Growth Partners, Innova Capital Partners, 808 Ventures, Berkeley Hills Capital та GTM Capital.

Наразі Rentberry обслуговує понад 25 млн активних користувачів і веде діяльність у більш ніж 60 країнах. Компанія продовжує розширюватися та планує вихід на біржу в рамках IPO, яке заплановане на 2026 рік.

Нагадаємо, що новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій. Компанія Safe Superintelligence (SSI), співзасновником якої став колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер, залучила $1 млрд для розробки безпечних систем штучного інтелекту (ШІ).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап

Українські оборонні стартапи залучили перші інвестиції від акселератора MITS

Український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції