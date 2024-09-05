Новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій

Компанія Safe Superintelligence (SSI), співзасновником якої став колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер, залучила $1 млрд для розробки безпечних систем штучного інтелекту (ШІ)

SSI, в якій наразі працює 10 співробітників, планує використати кошти на придбання обчислювальних потужностей і наймання найкращих талантів. Компанія зосередиться на створенні невеликої команди дослідників та інженерів.

Компанія відмовилася поділитися своєю оцінкою, але джерела, близькі до цього питання, повідомили, що вона оцінюється в $5 млрд. Це фінансування підкреслює, що деякі інвестори все ще готові робити великі ставки на виняткові таланти, зосереджені на фундаментальних дослідженнях у галузі ШІ.

Серед інвесторів — провідні венчурні компанії Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global та SV Angel. NFDG, інвестиційне партнерство під керівництвом Ната Фрідмана та виконавчого директора SSI Даніеля Гросса, також взяло участь у проєкті.

«Для нас важливо бути оточеними інвесторами, які розуміють, поважають і підтримують нашу місію, яка полягає в тому, щоб зробити прямий постріл до безпечного суперінтелекту і, зокрема, витратити пару років на дослідження і розробку нашого продукту, перш ніж вивести його на ринок», — сказав Гросс.

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Безпека ШІ, тобто запобігання заподіянню ним шкоди, є актуальною темою на тлі побоювань, що ШІ може діяти проти інтересів людства або навіть призвести до вимирання людства.

37-річний Суцкевер — один з найвпливовіших технологів у галузі ШІ. У червні він став співзасновником SSI разом із Гроссом, який раніше очолював ініціативи зі створення ШІ в Apple, і Деніелом Леві, колишнім дослідником OpenAI.

Нагадаємо, що співзасновник OpenAI пішов з компанії та анонсував власний проєкт. Ілля Суцкевер був одним із засновників стартапу OpenAI, який виріс у велику компанію. Він працював там майже десятиріччя та очолював безпековий напрямок.

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За матеріалами: Reuters.