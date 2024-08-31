Apple та Nvidia планують інвестувати в OpenAI: деталі

Як повідомляється, Nvidia та Apple ведуть переговори про участь у наступному раунді фінансування OpenAI

Цей раунд може підняти оцінку ШІ-стартапа, який розробив ChatGPT, до $100 млрд.

Згідно з джерелами New York Times, попередній інвестор OpenAI, компанія Thrive Capital, очолить угоду, якщо вона відбудеться. Microsoft, яка вже володіє 49% OpenAI, також може взяти участь в угоді.

OpenAI потребує капіталу. Її річний дохід, як повідомляється, перевищив $3,4 млрд на початку цього року, але кажуть, що вона може витратити $5 млрд до кінця року, оскільки розширює свої зусилля з навчання та підбору персоналу в галузі штучного інтелекту (ШІ).

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OpenAI має зв’язки з обома компаніями. Вона запускає і навчає свої генеруючі моделі ШІ переважно на графічних процесорах Nvidia; тим часом Apple раніше цього року погодилася інтегрувати ChatGPT в iOS як частину майбутнього набору функцій ШІ від Apple, Apple Intelligence.

Нагадаємо, що OpenAI уклала угоду з власником Vogue. Це партнерство дозволить штучному інтелекту від OpenAI відображати дані, які раніше були захищені авторським правом. Серед інших, хто наразі співпрацює з OpenAI, є Time Magazine, Financial Times і Associated Press. Багато аналітиків вважають технологію чат-ботів ШІ ключовою частиною пошукових систем інтернету в майбутньому.

Раніше ми писали, що OpenAI надав безплатний доступ до DALL-E 3 в ChatGPT. Спочатку ChatGPT був обмежений текстовою взаємодією, але минулого року платні підписники отримали можливість використовувати чат-бот для створення зображень за допомогою DALL-E 3. Ця функція тепер доступна і для безкоштовних користувачів ChatGPT, хоча ви будете обмежені лише двома зображеннями в день.

Крім того, Microsoft офіційно визнав OpenAI своїм конкурентом. У щорічному звіті Microsoft OpenAI приєднався до довгого списку конкурентів у сфері ШІ, поряд з Anthropic, Amazon і Meta. OpenAI також був включений в список разом з Google як конкурент Microsoft у сфері пошуку.

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За матеріалами: Tech Crunch.