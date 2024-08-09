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OpenAI надав безплатний доступ до DALL-E 3 в ChatGPT

09.08.2024 17:40
Ольга Деркач
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Спочатку ChatGPT був обмежений текстовою взаємодією, але минулого року платні підписники отримали можливість використовувати чат-бот для створення зображень за допомогою DALL-E 3

OpenAI надав безплатний доступ до DALL-E 3 в ChatGPT

OpenAI надав безплатний доступ до DALL-E 3 в ChatGPT Фото: freepik.com

Ця функція тепер доступна і для безкоштовних користувачів ChatGPT, хоча ви будете обмежені лише двома зображеннями в день.

Компанія OpenAI оголосила про нововведення на своїй сторінці в соцмережі X.

«Ми впроваджуємо можливість для користувачів ChatGPT Free створювати до двох зображень в день за допомогою DALL-E 3. Просто попросіть ChatGPT створити зображення, персоналізувати листівку для друга або показати вам, як щось виглядає», — написали в OpenAI.

Крім того ChatGPT дозволяє змінювати зображення без використання моделі DALL-E 3. Ви можете завантажити зображення, попросити ChatGPT надати детальний опис, а потім дати йому інструкції для зміни зображення.

Цікаве по темі: OpenAI анонсувала власний ШІ-пошуковик

Враховуючи зворотно-поступальний характер генерації зображень ШІ, коли потрібно давати послідовні вказівки про те, як їх покращити, важко побачити велику практичну цінність в обмеженні до двох спроб на день.

Нагадаємо, що українська ІТ-компанія розробила конкурента ChatGPT. Однією з найбільших ІТ-компаній України, Intellias, яка має виторг у 4,3 мільярда гривень, був створений штучний інтелект під назвою IntelliAssistant. Цей продукт, за словами старшого архітектора рішень Intellias Сергія Селецького, який очолював розробку, став заміною популярного чат-бота ChatGPT від OpenAI.

Раніше ми писали, що Microsoft офіційно визнав OpenAI своїм конкурентом. Технологічний гігант Microsoft тепер вважає OpenAI своїм конкурентом у сфері штучного інтелекту (ШІ) та пошуку. У щорічному звіті Microsoft OpenAI приєднався до довгого списку конкурентів у сфері ШІ, поряд з Anthropic, Amazon і Meta.

Крім того, у Китаї створили ШІ, який може перевершити ChatGPT. Компанія SenseTime, провідний китайський розробник штучного інтелекту (ШІ), представила свою останню модель SenseNova 5.5.

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За матеріалами: 9to5mac.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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