OpenAI надав безплатний доступ до DALL-E 3 в ChatGPT

Спочатку ChatGPT був обмежений текстовою взаємодією, але минулого року платні підписники отримали можливість використовувати чат-бот для створення зображень за допомогою DALL-E 3

Ця функція тепер доступна і для безкоштовних користувачів ChatGPT, хоча ви будете обмежені лише двома зображеннями в день.

Компанія OpenAI оголосила про нововведення на своїй сторінці в соцмережі X.

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.

Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I

— OpenAI (@OpenAI) August 8, 2024