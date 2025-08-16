close-btn
Мільярдер-інвестор назвав галузь, у яку не варто інвестувати у 2025

16.08.2025 11:30
Ольга Деркач

Відомий інвестор, мільярдер та засновник Bridgewater Associates Рей Даліо застеріг, що у 2025 році нерухомість може бути неефективною інвестицією

Фото: freepik.com

За словами Даліо, поточна економічна ситуація робить володіння нерухомістю менш привабливим у порівнянні з іншими варіантами інвестування.

У дописі в X від 11 серпня він вказав на високу чутливість активу до відсоткових ставок, зазначивши, що їхнє підвищення чи збереження на високому рівні можуть зменшити реальну вартість активу, навіть попри стійкі інфляційні ризики.


Даліо також назвав податкове навантаження одним із ключових мінусів. Оскільки нерухомість — це фіксований та матеріальний актив, урядам простіше її оподатковувати, що з’їдає прибуток інвесторів та обмежує роль цього активу у диверсифікації портфеля.

Крім того, він підкреслив, що «непересувний» характер нерухомості обмежує можливості інвесторів швидко перерозподіляти капітал у відповідь на зміну ринкових умов — гнучкість, яку він вважає критично важливою у сучасній динамічній глобальній економіці.

Слабкі сигнали на ринку житла

Прогноз Даліо з’явився на тлі тривожних ознак на американському ринку нерухомості. Так, за даними Barchart від 6 серпня, у червні 2025 року ринок досяг історичного дисбалансу: продавців житла стало на понад 500 000 більше, ніж покупців — найбільший розрив, коли-небудь зафіксований Redfin.

Цифри свідчать, що на ринку було близько 1,92 млн активних продавців проти лише 1,41 млн покупців, що створило надлишок у 508 715 об’єктів. Такий різкий розрив сигналізує про зміну тренду після років активного ринку продавця, коли попит значно перевищував пропозицію.

Аналітики вважають, що рекордний розрив вказує на охолодження ринку, спричинене високими іпотечними ставками, проблемами з доступністю житла та економічною невизначеністю, які відлякали багатьох потенційних покупців.

Тим часом Даліо останнім часом розширює свої застереження, виходячи за межі ринку нерухомості, і попереджає, що США та світова економіка можуть зіткнутися з «чимось гіршим за рецесію» через збої у монетарній, політичній та геополітичній системах.

Він наголосив, що без фіскальних реформ, зокрема скорочення федерального дефіциту до близько 3% ВВП, США можуть опинитися у кризі попиту та пропозиції боргових інструментів із наслідками, гіршими за типову економічну низхідну фазу.

В Україні ж ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: упродовж червня вони коливались у межах кількох відсотків. Цей факт також ставить під сумнів резонність інвестувати в нерухомість. Київ утримує лідерство за вартістю квадратного метра — $1 407/м². Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій та Сумській областях.

За матеріалами finbold.com.

