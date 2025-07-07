Де в Україні найдешевше та найдорожче житло: звіт DIM.RIA за червень 2025

Маркетплейс DIM.RIA оприлюднив свіжу аналітику ринку житла в Україні за червень 2025 року. Дослідження охоплює первинний та вторинний ринки, а також сегмент оренди

Про це повідомила пресслужба DIM.RIA.

Первинний ринок: стабільні ціни й зниження попиту

Пропозиція

У червні працювали 80 % відділів продажу новобудов. За місяць введено в експлуатацію 4 новобудови (7 секцій) — у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській і Полтавській областях. Найвищу частку зданих об’єктів зафіксовано у Рівненській (68 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (54 %) областях.

Ціни

Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків. Київ утримує лідерство за вартістю квадратного метра — $1 407/м². Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій та Сумській областях.

Вторинний ринок: ціни зростають, попит — теж

Пропозиція

Найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві. У західних регіонах країни впродовж місяця зафіксовано падіння пропозиції.

Ціни

За даними маркетплейсу DIM.RIA впродовж червня вартість вторинного житла продовжує зростати майже по всій України. Херсонська область демонструє найшвидше зростання цін — +8 %, хоча залишається найдешевшою.

Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $93,3 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (понад $140 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($50 тис.).

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Ринок оренди: попит б’є рекорди, Печерський район Києва стає доступнішим

Пропозиція

За даними аналітиків DIM.RIA у червні ринок оренди продовжує демонструвати значні відмінності між західними, центральними та прифронтовими регіонами. Найбільше нових оголошень з’явилось у Сумській (+79%) та Чернігівській (+60%) областях. Однак за кількісними показниками ці регіони мають одні з найнижчих пропозицій на ринку. Натомість у Запорізькій та Волинській областях у червні кількість пропозицій зменшилась на 22%. У Києві падіння склало 3% у порівнянні з травнем.

Ціни

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість у червні склала 18,4 тис. грн. У розрізі 1-кімнатних квартир тривалий час найдорожчим районом був Печерський, однак у червні лідером став Шевченківський район — середня вартість становить 23,3 тис. грн, найдешевшим залишається Деснянський — 10,2 тис. грн.

У більшості регіонів України ціни на оренду коливаються у межах кількох відсотків, винятки — Полтавська, Запорізька, Миколаївська (зростання на 7%), Кіровоградська (-27%), Закарпатська (-8%) області.

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