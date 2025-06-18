Яка галузь сплатила найбільше податків цього року

За підсумками п’яти місяців 2025 року надходження до Зведеного бюджету України демонструють зростання практично в усіх основних секторах економіки

Податкові платежі активно сплачують як промислові підприємства, так і компанії у сфері торгівлі, енергетики та державного управління.

Найбільшу частку в структурі бюджетних надходжень забезпечили суб’єкти переробної промисловості — 17,6 %. Лише трохи менше сплатили підприємства оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — 17,2 %. На третьому місці — сектор державного управління, оборони та обов’язкового соціального страхування (11,7 %), далі — фінансова та страхова діяльність (9,1 %).

У розрізі динаміки найбільше зростання сплати податків за січень – травень 2025 року показали:

Переробна промисловість — +38,1 % або +41,1 млрд грн;

Переробна промисловість — +38,1 % або +41,1 млрд грн; Оптова та роздрібна торгівля — +29,3 % або +32,8 млрд грн;

Оптова та роздрібна торгівля — +29,3 % або +32,8 млрд грн; Державне управління й оборона — +30,5 % або +23,0 млрд грн;

Державне управління й оборона — +30,5 % або +23,0 млрд грн; Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря — +42,3 % або +16,3 млрд грн.

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Такі показники можуть свідчити про поступове пожвавлення економічної активності, а також про покращення збору податків у воєнний час.

Нагадаємо, що Україна оновила список країн, з якими не діятиме подвійне оподаткування. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4278-IX, яким затверджуються зміни до раніше ухваленої ратифікації Багатосторонньої конвенції про імплементацію заходів, спрямованих на запобігання розмиванню податкової бази та виведенню прибутків з-під оподаткування.

Раніше ми писали, скільки додаткових податків мають сплатити банки за 2024 рік. Національний банк України (НБУ) оприлюднив фінальну версію балансових звітів банків за 2024 рік, яка враховує коригуючі проводки. Прибуток до оподаткування зменшився на 1% у порівнянні до попереднього звіту, натомість податок до сплати зріс майже на 15%. Сукупний прибуток банків після оподаткування зменшився до 90,9 млрд грн. 93% донарахувань припало на державні банки.

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Джерело: Державна податкова служба України.