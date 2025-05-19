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Як сплатити податки та ЄСВ: покрокова інструкція

19.05.2025 14:40
Микола Деркач
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У Державній податковій службі України розповіли, як правильно сплатити податки та єдиний соціальний внесок, зокрема, як отримати реквізити рахунків

Як сплатити податки та ЄСВ: покрокова інструкція

Як сплатити податки та ЄСВ: покрокова інструкція Фото: tax.gov.ua

Про це йдеться у матеріалі ДПС.

«Інформацію про реквізити рахунків, відкритих для зарахування податків, а також для сплати єдиного внеску платники податків можуть отримати у рубриці «Рахунки для сплати платежів» на вебпорталі ДПС», — пояснюється в опублікованій інструкції.

Так, для цього необхідно:

  • перейти на вебпорталі ДПС у розділ «Рахунки для сплати платежів» за посиланням;
  • обрати територіальний орган ДПС за місцем основного або неосновного податкового обліку;
  • завантажити необхідну таблицю з реквізитами рахунками;
  • здійснити пошук за відповідним кодом класифікації доходів бюджету / технологічним кодом класифікації єдиного внеску та назвою територіальної громади;
  • використати реквізити рахунків при заповненні платіжної інструкції для сплати платежів до бюджету та єдиного внеску.

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У ДПС також звернули увагу на те, що для допомоги платникам на вебпорталі ДПС створений розділ «Онлайн навчання».

Там зібрано корисні відео, презентації та матеріали про:

  • сплату податків та ЄСВ,
  • повернення платежів з бюджету,
  • та багато іншого.

Нагадаємо, що фахівці Державної податкової служби України оприлюднили звіт, у якому зазначено, що за минулий рік українці подали понад 170 тис. декларацій.

326 мільярдів гривень. Саме таку суму доходів задекларували громадяни. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 млрд гривень.

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Рубрики: ГрошіЛайфхакиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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