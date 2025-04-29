НБУ визнав ділову репутацію Петра Порошенка небездоганною

У зв’язку із застосуванням санкцій до Порошенка Петра Олексійовича Національний банк України визнав його ділову репутацію небездоганною, як власника істотної участі в АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (далі ‒ АТ «МІБ»)

Про це повідомила пресслужба регулятора.

У звіті зазначається, що таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Національного банку ухвалив на засіданні 28 квітня 2025 року.

Підставою для ухвалення рішення стало застосування до власника істотної участі в АТ «МІБ» Порошенка Петра Олексійовича ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 2 п. 62 глави 6 розділу II Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2018 № 149 (зі змінами).

Відповідно до статті 14 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі –Закон про банки) власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. Вимоги щодо ділової репутації власників істотної участі в банку встановлюються НБУ, який здійснює постійний контроль за відповідністю власника істотної участі в банку встановленим Законом про банки та Положенням про ліцензування банків вимогам, зокрема щодо ділової репутації.

Так, згідно з підпунктом 2 пункту 62 глави 6 розділу ІІ Положення про ліцензування банків ознакою небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаною з дотриманням закону та публічного порядку, є, зокрема, застосування Україною санкцій до такої особи.

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Пан Порошенко володіє акціями АТ «МІБ» опосередковано через володіння 100% акцій ПАТ «Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд «Прайм Ессетс Кепітал», який, зі свого боку, прямо володіє 64,98292% акцій Банку.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним у дію Указом Президента України від 12.02.2025 № 81/2025, до Порошенка П.О. застосовано (безстроково) персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

«Зазначаємо, що засідання Комітету проводилося в дистанційному форматі (в Zoom або на іншій платформі), така форма засідання передбачена нормами Закону України «Про адміністративне провадження» (ст. 67). Крім того, законом передбачається надання учасниками засідання пояснення та/або зауваження в режимі відеоконференції поза межами приміщення адміністративного органу», — йдеться в повідомленні Нацбанку.

Додається, що на засіданні були присутні представник Петра Порошенка – адвокат Ігор Головань та представник АТ «МІБ» – заступник начальника юридичного управління, начальник відділу по роботі з непрацюючими активами Олександр Грищенко, що передбачено Законом про банки. Відповідно Нацбанк надав пану Порошенку та його представникам всі можливості надати свої пояснення (бути заслуханими) у межах відкритого адміністративного провадження.

«Попри те, що Національний банк заздалегідь повідомив всі зацікавлені сторони про те, що засідання відбуватиметься в дистанційному форматі, народні депутати України від партії «Європейська солідарність», а саме Южаніна Ніна Петрівна, Бондар Михайло Леонтійович, Герасімов Артур Володимирович, Павленко Ростислав Миколайович та адвокат Петра Порошенка Новіков Ілля Сергійович прибули до будівлі НБУ та вимагали забезпечити їм можливість бути фізично присутніми на засіданні Комітету», — йдеться у заяві НБУ.

Пояснюється, що Національний банк розцінює дії народних депутатів та осіб, що їх супроводжували, зокрема ведення прямої трансляції їхнього перебування в НБУ в ефірі «5 каналу» та виклик Національної поліції, як спробу тиску на працівників НБУ та намагання зірвати роботу Комітету. НБУ розгляне можливість подання заяви до правоохоронних органів про тиск та перешкоджання діяльності з боку зазначених народних депутатів та осіб, що їх супроводжували.

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